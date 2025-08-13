Eliana Guercio trajo preocupación sobre su salud: publicó un misterioso mensaje
La panelista de Gran Hermano compartió un contundente mensaje en su cuenta oficial de Instagram y sorprendió a sus seguidores. Los detalles.
Eliana Guercio, panelista del programa Gran Hermano, ha utilizado sus redes sociales para advertir a sus seguidores sobre una mala experiencia que tuvo con un tratamiento estético. Su objetivo es claro: concientizar sobre la importancia de investigar a fondo a los profesionales antes de confiar en ellos.
En su mensaje, Guercio relató la decepción que sintió y el malestar que le generó la situación. "Quiero que mi experiencia sirva de advertencia. No quiero que nadie más viva un momento tan incómodo como el que me tocó pasar", expresó.
La panelista reconoció que ella misma se dejó llevar por la cantidad de seguidores en redes sociales y por la presencia de otras figuras públicas que supuestamente se habían atendido en el mismo lugar. "No se fíen de la cantidad de seguidores ni de la presencia de famosas. Yo misma caí en esa trampa", admitió.
Guercio contó que al principio le habían garantizado un resultado específico, pero que una vez realizado el procedimiento, las explicaciones de los profesionales comenzaron a cambiar, minimizando el resultado obtenido.
A pesar de los contratiempos, la panelista aclaró que su salud no se ha visto comprometida. "¡Sí, estoy bien de salud! Gracias a todos los que se preocuparon. Es algo estético, por el momento", subrayó.
Con su testimonio, buscó generar conciencia sobre los riesgos de los tratamientos estéticos y la importancia de no dejarse llevar por las apariencias o las redes sociales.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario