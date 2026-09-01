Martita Fort habló de Lisandro Martínez y la esposa del futbolista reaccionó: "Tiene pinta de que..."
Un comentario de Martita Fort sobre Licha Martínez generó repercusión y Muriel López Benítez no tardó en contestar desde sus redes sociales.
Martita Fort volvió a generar repercusión en las redes sociales luego de hablar sin vueltas sobre Lisandro Martínez. La empresaria fue consultada por diferentes jugadores de la Selección Argentina y, al llegar el turno del defensor del Manchester United, sorprendió con la manera en la que lo describió.
El futbolista, conocido como "El Carnicero", recibió varios elogios por parte de Martita. Primero lo definió como un "chico muy fachero" y luego como un "turro muy lindo". Sin embargo, la declaración que terminó provocando mayor repercusión llegó cuando llevó su opinión hacia un terreno más íntimo. "Tiene pinta de cog... muy bien", expresó.
Las palabras de la hija de Ricardo Fort rápidamente comenzaron a circular y generaron diferentes reacciones entre los usuarios de las redes sociales.
Mientras el episodio tomaba notoriedad, Licha Martínez optó por mantenerse al margen y no realizó comentarios públicos sobre las declaraciones.
Muriel López Benítez reaccionó tras las declaraciones de Martita Fort
Quien sí publicó un sugestivo mensaje fue Muriel López Benítez, pareja del defensor argentino.
Sin mencionar directamente a Martita, compartió horas después una fotografía de Martínez mientras se encontraba en un restaurante y agregó una frase que fue interpretada como una respuesta al comentario que había realizado la empresaria.
"Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa", escribió Muriel en la historia.
La publicación no tardó en llamar la atención por el tono irónico elegido para responder a la situación y volvió a colocar a la pareja del jugador en el centro de la conversación.
Muriel y Licha mantienen una relación desde hace años y su historia también había despertado comentarios meses atrás luego de que trascendiera la diferencia de edad entre ambos. Según la información difundida, se conocieron cuando ella tenía 27 años y él 15, un dato que en aquel momento provocó repercusión en las redes.
En esta oportunidad, la atención surgió a partir de las declaraciones de Martita Fort y la posterior publicación de Muriel. Mientras el futbolista eligió no pronunciarse, ambas terminaron protagonizando un inesperado intercambio indirecto que rápidamente se viralizó.
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