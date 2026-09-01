Martita Fort habló de Lisandro Martínez y la esposa del futbolista reaccionó: "Tiene pinta de que..."

Sin mencionar directamente a Martita, compartió horas después una fotografía de Martínez mientras se encontraba en un restaurante y agregó una frase que fue interpretada como una respuesta al comentario que había realizado la empresaria.

"Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa", escribió Muriel en la historia.

La publicación no tardó en llamar la atención por el tono irónico elegido para responder a la situación y volvió a colocar a la pareja del jugador en el centro de la conversación.

Muriel y Licha mantienen una relación desde hace años y su historia también había despertado comentarios meses atrás luego de que trascendiera la diferencia de edad entre ambos. Según la información difundida, se conocieron cuando ella tenía 27 años y él 15, un dato que en aquel momento provocó repercusión en las redes.

En esta oportunidad, la atención surgió a partir de las declaraciones de Martita Fort y la posterior publicación de Muriel. Mientras el futbolista eligió no pronunciarse, ambas terminaron protagonizando un inesperado intercambio indirecto que rápidamente se viralizó.