El emotivo video que la Selección Argentina le dedicó a Lionel Messi para despedirlo: "Más de 20 años"

El anuncio del fin de una era con la camiseta celeste y blanca conmocionó al mundo del fútbol, pero la respuesta institucional no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial de la Selección Argentina difundieron un clip cargado de emoción para rendirle tributo a Lionel Messi, en reconocimiento a más de dos décadas de historia, momentos imborrables y la consagración definitiva en Qatar 2022.