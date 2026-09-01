El emotivo video que la Selección Argentina le dedicó a Lionel Messi para despedirlo: "Más de 20 años"
La cuenta oficial de la AFA publicó un homenaje inolvidable tras el cierre de la etapa del capitán en la Albiceleste. Las redes sociales se inundaron de mensajes.
El anuncio del fin de una era con la camiseta celeste y blanca conmocionó al mundo del fútbol, pero la respuesta institucional no tardó en llegar. Desde la cuenta oficial de la Selección Argentina difundieron un clip cargado de emoción para rendirle tributo a Lionel Messi, en reconocimiento a más de dos décadas de historia, momentos imborrables y la consagración definitiva en Qatar 2022.
El material audiovisual repasa pasajes icónicos de la trayectoria del astro rosarino en el equipo nacional. Acompañando las imágenes de sus momentos dorados, el mensaje del canal oficial apeló al corazón de todos los hinchas de la Scaloneta: "El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán. Gracias, una vez más. Tu legado será infinito".
Selección Argentina, Lionel Messi y el emotivo homenaje en redes
La publicación generó una marea instantánea de interacciones y comentarios de fanáticos de todo el planeta, que inundaron las plataformas digitales para expresarle su cariño al diez. La pieza institucional logró sintetizar la gratitud del pueblo argentino hacia el ídolo que transformó el destino del combinado nacional a fuerza de perseverancia, goles y títulos continentales y mundiales.
Aunque el cierre de su etapa con la Albiceleste marca un quiebre definitivo en la historia de la Selección Argentina, el impacto de su figura trasciende cualquier resultado. Con esta despedida en redes, la AFA formalizó el reconocimiento al futbolista que cambió la historia del seleccionado y dejó una huella que perdurará para siempre en la memoria colectiva.
Cuándo podría jugarse el partido despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina
La oportunidad ideal para organizar el encuentro homenaje se presentará en el próximo receso de selecciones. El calendario oficial marca que la primera ventana FIFA para disputar partidos amistosos internacionales está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Durante ese lapso, la AFA buscará coordinar la logística para que el rosarino vista por última vez la albiceleste sobre el terreno de juego.
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