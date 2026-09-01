Bomba en la televisión: Marcelo Tinelli a la TV Pública

La mediática viene de desempeñarse como panelista en La mañana con Moria y asumiría ahora un nuevo desafío al ponerse al frente de un programa diario.

Pero Fernández no estaría sola. De acuerdo con la información que trascendió, el panel también estaría integrado por Luciana Elbusto, Juan Etchegoyen y Santiago Sposato.

De esta manera, el ciclo combinaría diferentes figuras vinculadas al espectáculo y la actualidad televisiva en un formato de magazine que buscaría instalarse durante la noche.

Por el momento, no trascendió cuál sería el nombre definitivo del programa ni se dieron a conocer mayores precisiones sobre las secciones que tendrá.

El regreso de LaFlia a la producción diaria

Más allá de la llegada de Cinthia Fernández a la conducción, el proyecto también marcaría un movimiento importante para LaFlia, la productora vinculada a Marcelo Tinelli.

Según explicaron al revelar la información, "La Flia vuelve a producir programas diarios".

De esta forma, Tinelli retomaría una faceta que desarrolló durante buena parte de su carrera: la producción de contenidos televisivos, aunque sin asumir necesariamente el protagonismo frente a las cámaras.

Sobre los tiempos que se manejan para el posible estreno, también se adelantó que se trata de un "nuevo proyecto que tiene en vista, no se cuál es el nombre pero va a desembarcar a principios de octubre en el prime time".

Así, de concretarse lo previsto, faltaría poco más de un mes para que la propuesta llegue a la pantalla.

Contra qué programas competiría el nuevo ciclo

El horario elegido colocaría al magazine en una de las franjas más competitivas de la televisión abierta argentina.

Al emitirse entre las 20 y las 22, el programa debería enfrentarse con algunas de las principales apuestas de los canales competidores.

Entre ellas se encuentra Es mi sueño, el ciclo conducido por Guido Kaczka en El Trece, además de Popstars en Telefe.

En América, en tanto, competiría con LAM, el programa encabezado por Ángel de Brito.

La llegada del nuevo magazine modificaría así la competencia nocturna y sumaría una nueva alternativa a la pelea por el público del prime time.

Por ahora, resta esperar la confirmación oficial del proyecto y conocer su nombre. Sin embargo, de concretarse la información, Marcelo Tinelli volvería a tener presencia en la televisión abierta desde un lugar diferente al que ocupó durante décadas: esta vez, como productor de un ciclo diario y con Cinthia Fernández como principal figura frente a cámara.