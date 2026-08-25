Martita Fort recordó lo que más odiaba de su papá, Ricardo: "Yo lloraba"

Profundizando sobre las intervenciones quirúrgicas que juró no realizarse jamás en el pasado, la joven admitió con humor e ironía su contradicción al expresar: “Yo, por ejemplo, nunca quería, nunca quise hacerme tetas. Es más, yo soy el resultado de lo que juré destruir”

En esa misma línea de pensamiento, Marta relacionó directamente su aspecto actual con los anhelos que el empresario mantenía para su futuro: “A mi viejo le gustaban así y aspiraba a que yo sea esto. Yo decía ‘ni en pedo’, y no me preocupaba mi físico. Era morocha y tenía piercings en la cara, y después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.

Más allá de los retoques cosméticos, la mediática se tomó un momento en el ciclo televisivo para abordar las complicaciones de salud que la acompañan desde su nacimiento debido a un cuadro neurológico. La entrevistada dio detalles de la hemiparesia que padece desde pequeña, explicando el origen del problema: “Me quedé por unos segundos del lado del área izquierda del cerebro sin aire y me afectó toda la motricidad”.

Esa afección motriz derivó en una asimetría en la pisada, desencadenando con el tiempo una escoliosis de doble curvatura que requiere de una intervención quirúrgica especializada. Ante la recomendación del equipo médico que sigue su evolución, Marta confirmó que viajará a los Estados Unidos para pasar por el quirófano, manifestando sus temores de cara al procedimiento al reconocer: “Ahora tengo que hacer una operación en Minnesota que estoy un poco asustada”.