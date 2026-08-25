Martita Fort recordó lo que más odiaba de su papá, Ricardo: "Yo lloraba"
Luego de tanto silencio sobre su vida con su padre, la influencer rompió el silencio y aseguró que Ricardo aspiraba a que ella sea justamente quién es.
Durante su paso por el programa "PH: Podemos Hablar", emitido por la pantalla de "Telefe", Marta Fort rememoró diversos episodios de la infancia vividos junto a su padre, Ricardo Fort, quien falleció cuando ella tenía tan solo 9 años. En un diálogo profundo sobre la impronta que el empresario dejó en su vida, la joven reveló las insólitas batallas que debió afrontar durante sus primeros años a causa de las exigencias estéticas de su progenitor.
Uno de los puntos más llamativos del relato estuvo centrado en las imposiciones que sufría respecto al tono de su cabello. La creadora de contenido recordó el rechazo que sentía al ser llevada a los salones de belleza a temprana edad, rememorando entre lágrimas su resistencia de aquel entonces: “Yo lloraba, él me llevaba a la peluquería y yo lloraba diciendo: ‘¡No, rubia no, no quiero ser rubia!’. Porque él me teñía de rubia”
Asimismo, la entrevistada detalló que los propios estilistas ponían reparos ante la corta edad que tenía para someterse a semejante procedimiento químico. Sin embargo, la postura del mediático era inflexible, según rememoró Marta al citar la respuesta de su padre: “Y él decía: ‘No, no, no. Mi hija tiene que ser rubia’”
Pese a la firme oposición de sus primeros años, el paso del tiempo llevó a la influencer a incorporar de manera progresiva los estándares que su padre anhelaba para ella. Al repasar las modificaciones corporales a las que se sometió en la actualidad, la joven reflexionó abiertamente sobre sus cirugías y retoques: “Ahora soy rubia, me hice las tetas, y tengo un par de retoques en la cara. Los labios son naturales, pero después el resto un poquito sí”, añadiendo una mirada introspectiva sobre la marcada ascendencia del entorno familiar en sus decisiones estéticas: “Siento que terminé adoptando costumbres de gente que perdí”.
En relación con los cambios de hábitos y la percepción sobre su propio cuerpo, la invitada repasó las distintas etapas que atravesó a lo largo de su crecimiento. Aunque afirmó haber contado siempre con una sólida autoestima, reconoció el impacto indiscutible de la opinión pública: “Fui gorda, fui flaca, tuve un montón de quilomb... con mi físico, pero nunca tuve un problema con eso. Siembre tuve una buena autoestima, aunque aun así los comentarios llegan igual. Entonces terminás moldeándote a lo que te dice la gente”
Profundizando sobre las intervenciones quirúrgicas que juró no realizarse jamás en el pasado, la joven admitió con humor e ironía su contradicción al expresar: “Yo, por ejemplo, nunca quería, nunca quise hacerme tetas. Es más, yo soy el resultado de lo que juré destruir”
En esa misma línea de pensamiento, Marta relacionó directamente su aspecto actual con los anhelos que el empresario mantenía para su futuro: “A mi viejo le gustaban así y aspiraba a que yo sea esto. Yo decía ‘ni en pedo’, y no me preocupaba mi físico. Era morocha y tenía piercings en la cara, y después, poco a poco, me fui moldeando a lo que soy ahora”.
Más allá de los retoques cosméticos, la mediática se tomó un momento en el ciclo televisivo para abordar las complicaciones de salud que la acompañan desde su nacimiento debido a un cuadro neurológico. La entrevistada dio detalles de la hemiparesia que padece desde pequeña, explicando el origen del problema: “Me quedé por unos segundos del lado del área izquierda del cerebro sin aire y me afectó toda la motricidad”.
Esa afección motriz derivó en una asimetría en la pisada, desencadenando con el tiempo una escoliosis de doble curvatura que requiere de una intervención quirúrgica especializada. Ante la recomendación del equipo médico que sigue su evolución, Marta confirmó que viajará a los Estados Unidos para pasar por el quirófano, manifestando sus temores de cara al procedimiento al reconocer: “Ahora tengo que hacer una operación en Minnesota que estoy un poco asustada”.
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