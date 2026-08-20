Quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar para este sábado 22 de agosto

Finalmente, Mariana Brey completa la mesa de invitados de PH, Podemos Hablar, en una noche que reunirá perfiles muy diferentes y varios temas de actualidad.

Con regresos esperados, nuevos proyectos y polémicas recientes, PH buscará una vez más que sus invitados se animen a contar aquello que todavía no dijeron frente a Andy Kusnetzoff.