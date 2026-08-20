Quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar para este sábado 22 de agosto
Facundo Arana, Marta Fort, L-Gante, Sofía Gonet y Mariana Brey serán los protagonistas de una nueva emisión del ciclo de Andy Kusnetzoff.
PH, Podemos Hablar se prepara para una nueva emisión con cinco figuras que atraviesan momentos de gran exposición y que prometen dejar declaraciones, anécdotas y momentos para comentar. En esta oportunidad, Andy Kusnetzoff recibirá a nuevas celebridades que darán qué hablar.
Se espera una gran emisión de PH, Podemos Hablar este sábado
Uno de los invitados será Facundo Arana, quien se encuentra ante un esperado desafío profesional: se prepara para el regreso de Chiquititas al teatro junto a Agustina Cherri y bajo el ala de Cris Morena. El proyecto volverá a reunir sobre el escenario a dos figuras que formaron parte de una de las ficciones juveniles más recordadas.
También estará Marta Fort, quien desde hace un tiempo se muestra mucho más suelta públicamente y suele generar repercusión con sus declaraciones. Días atrás estuvo como invitada en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini, y su paso por el ciclo terminó dando que hablar. Incluso, posteriormente el conductor realizó un descargo por algunas cuestiones que no le gustaron de lo ocurrido durante la entrevista.
A la lista se suma L-Gante, una figura que cada vez que se sienta frente a una cámara suele aportar momentos inesperados. Además de su presente personal y profesional, el cantante es expareja de Candela Arizaga, la joven que recientemente quedó involucrada en el escándalo relacionado con Facundo Moyano.
Otra de las invitadas será Sofía Gonet, quien se prepara para sumar un nuevo desafío a su carrera al formar parte de Popstars. Su incorporación al proyecto marca una nueva etapa para la influencer, que llevará su personalidad de las redes a uno de los formatos que regresa a la pantalla.
Finalmente, Mariana Brey completa la mesa de invitados de PH, Podemos Hablar, en una noche que reunirá perfiles muy diferentes y varios temas de actualidad.
Con regresos esperados, nuevos proyectos y polémicas recientes, PH buscará una vez más que sus invitados se animen a contar aquello que todavía no dijeron frente a Andy Kusnetzoff.
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