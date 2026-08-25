Nicki Nicole cumple 26 años: cómo la moda se convirtió en parte de su identidad
Nicki Nicole celebra un nuevo aniversario y consolida una moda propia, atravesada por la experimentación y las tendencias urbanas.
Nicki Nicole cumple 26 años y su evolución no se explica solamente a través de la música. Desde sus primeros pasos en la escena urbana, la artista construyó una identidad visual que fue cambiando junto con su carrera y que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su propuesta.
En sus comienzos predominó una estética vinculada al streetwear, con prendas amplias, pantalones holgados y una impronta de inspiración urbana. Con el correr de los años, esa fisonomía se volvió más diversa y sumó transparencias, encaje, cuero, corsetería y piezas de mayor sofisticación.
La transformación como sello personal
La imagen de Nicki Nicole también se construyó a partir de los cambios en el cabello, el maquillaje y los accesorios. Nada parece responder a una fórmula inalterable: la artista modifica su apariencia de acuerdo con cada momento y utiliza esos recursos para acompañar sus diferentes etapas creativas.
Esa capacidad de mixtura le permitió transitar con naturalidad entre la cultura urbana y los códigos de la moda contemporánea. En escenarios y videoclips mantiene una impronta más descontracturada, mientras que en producciones editoriales y eventos incorpora propuestas de mayor vuelo conceptual.
Su presencia en Vogue Latinoamérica fue una muestra de esa expansión hacia el universo fashion, al combinar referencias retro, sastrería y elementos de alta moda con rasgos propios de su estética.
A los 26 años, Nicki Nicole convirtió la experimentación en uno de los pilares de su identidad. La ropa, el maquillaje y la imagen pública dejaron de funcionar como elementos accesorios para transformarse en otro lenguaje desde el cual la cantante comunica quién es y hacia dónde quiere ir.
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