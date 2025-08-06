Juanes deslumbró con una sorpresiva presentación en el subte de Buenos Aires: "Siempre es mágico estar aquí"

image

La visita de Juanes a la Argentina está relacionada con la promoción de su nuevo álbum y el anuncio de una gira por el país. El propio músico se encuentra presentando “Cuando estábamos tú y yo” y, el fin de semana anterior, estuvo en Córdoba, donde participó en una entrevista radial. Allí compartió historias personales y destacó cuánto lo marcó la música local: “Mi papá era fanático de Gardel y mis hermanos siempre cantábamos sus canciones. Para mí, la chacarera y la zamba son sonidos muy familiares”, expresó el cantante.