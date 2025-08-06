Juanes deslumbró con una sorpresiva presentación en el subte de Buenos Aires: "Siempre es mágico estar aquí"
El cantante colombiano brindó un concierto sorpresa y gratuito en la estación Santa Fe-Jáuregui, donde más de 1.500 personas pudieron disfrutar de su música.
En una mañana que parecía como cualquier otra para los pasajeros del subte porteño cambió de repente por un espectáculo inesperado: la estación Santa Fe-Jáuregui de la línea D se transformó en el escenario de un show sorpresa. Juanes ofreció un mini recital gratuito ante más de 1.500 personas.
El artista, acompañado únicamente por su guitarra eléctrica y el tecladista Emmanuel Briceño, sorprendió a los pasajeros que transitaban por la combinación de las líneas D y H, generando un momento musical que rápidamente se viralizó y quedó registrado en decenas de teléfonos móviles.
La noticia del recital comenzó a circular entre los presentes y en redes sociales, donde un video publicado en Instagram confirmó el rumor que se propagaba de boca en boca. Sin previo aviso ni promoción, Juanes apareció en el andén en plena hora pico y, rodeado por un público espontáneo, inició su presentación con los primeros acordes de “Una Noche Contigo”. La reacción fue inmediata: la multitud se congregó alrededor del artista, coreando cada tema y generando un ambiente de euforia y cercanía poco habitual en el transporte público de la ciudad.
Durante el mini recital, que forma parte del ciclo Tu Música Hoy desarrollado por el gobierno porteño, el cantante interpretó tres canciones emblemáticas de su repertorio. Le siguió “Cuando estábamos tú y yo”, su más reciente sencillo estrenado el 31 de julio y parte de su próximo álbum. El cierre estuvo a cargo de “A Dios le pido”, uno de sus mayores éxitos, que desató la ovación generalizada de los presentes.
La presencia de Briceño en los teclados aportó un matiz especial a la actuación, que se caracterizó por su formato íntimo y la interacción directa con el público. “Hoy nos fuimos por el subte de Buenos Aires y cantamos con algunos de ustedes. Siempre es mágico cantar aquí”, escribió el colombiano en sus redes, con el calor del show todavía latente.
La visita de Juanes a la Argentina está relacionada con la promoción de su nuevo álbum y el anuncio de una gira por el país. El propio músico se encuentra presentando “Cuando estábamos tú y yo” y, el fin de semana anterior, estuvo en Córdoba, donde participó en una entrevista radial. Allí compartió historias personales y destacó cuánto lo marcó la música local: “Mi papá era fanático de Gardel y mis hermanos siempre cantábamos sus canciones. Para mí, la chacarera y la zamba son sonidos muy familiares”, expresó el cantante.
