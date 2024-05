Matías Alé cruzó a Yanina Latorre por criticar a su novia de 22 años

Por otro lado, también afirmó y explicó por qué era el sueño de su novia: “Starbucks no está en Mar del Plata. Tal vez para Martina tomar un Starbucks en la Calle Corrientes con todas las luces era un sueño. Yanina minimizó ese sueño”.

matias ale yanina latorre

“En el Instagram y en las redes y eso, están apareciendo haters que empiezan a juzgar o a prejuzgar, por qué hablo así, o qué me pasa o cómo estoy. Chicos, quiero que sepan que yo estoy feliz, que yo ya no leo, ya no escucho, ya agradezco, ya di vuelta a la página de todo”, afirmó el actor.

Aún así, destacó que Martina minimiza la mala onda con su reacción: “Me dice, ‘Mati, yo quiero estar con vos, me importa estar con vos y si yo soy feliz tomándome un cafecito caliente en la Calle Corrientes, que yo no lo conocía, el Puente de la Mujer, que para mí es un montón’. Bienvenido sea”. Y, para cerrar dejó en claro: "Cuando me cruce a Yanina Latorre, se lo voy a decir".