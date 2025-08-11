Wanda Nara habló sobre la filtración del video íntimo de Mauro Icardi: ¿Qué dijo?

La millonaria deuda que tiene Mauro Icardi por la cuota alimentaria y la prepaga de sus hijas

El conflicto entre Mauro Icardi y su expareja Wanda Nara continúa escalando, y en las últimas horas se conoció un dato impactante sobre la deuda que el futbolista mantiene por la cuota alimentaria y la obra social de sus hijas Isabella y Francesca.

Según informó Juan Etchegoyen, la cifra adeudada supera los 450 mil dólares, un monto que sorprendió a propios y extraños. La situación familiar atraviesa un momento complicado, ya que no solo hay diferencias económicas, sino también un distanciamiento emocional entre el jugador y sus hijas.

El periodista indicó que Isabella y Francesca decidieron bloquear a su padre en WhatsApp luego de observar que sus pertenencias son usadas por los hijos de Eugenia en Turquía, lo que sumado a la constante ausencia de Icardi y varios desplantes, profundizó la grieta en la relación.

A su vez, el colega señaló que la conductora había expuesto en varias ocasiones la deuda que mantiene el futbolista, aunque hasta ahora no había dimensionado del todo la magnitud real del dinero adeudado. “Es una locura de dinero”, definió Etchegoyen al revelar que la suma acumulada por cuotas impagas y servicios médicos asciende a casi medio millón de dólares.

Este panorama se da en medio de una batalla judicial cada vez más feroz entre ambas partes, donde se cruzan acusaciones y reclamos públicos, con repercusiones mediáticas constantes que mantienen en foco la situación familiar.

La deuda millonaria y el distanciamiento reflejan la complejidad del vínculo entre el goleador del Galatasaray turco y sus hijas, y ponen en evidencia las dificultades que atraviesan más allá de las canchas y los flashes.