Polémica en Turquía: el video de Mauro Icardi pegándole un cabezazo a un hincha del Galatasaray
En las redes sociales se volvió viral un video protagonizado por el futbolista, que aparece junto a la China Suárez y sus hijas, en medio de varios hinchas.
Mauro Icardi no deja de generar polémicas, y esta vez la controversia viene desde Turquía por la viralización de un video, en el que aparece junto a sus hijas y su pareja la China Suárez, y le tira a un cabezazo a un hincha de su equipo, el Galatasaray.
El futbolista viene de regresar al fútbol tras su lesión de rodilla. Y lo hizo con un gol para el triunfo 3-0 ante Fatih Karagümrük por la Süper Lig, conquista que celebró con una dedicatoria para la actriz.
Sin embargo, y en un contexto que todavía se desconoce, el delantero ahora es blanco de críticas por un video en el que se lo ve en medio de varios fanáticos, a pleno saludo, hasta que le lanza un cabezazo a uno de ellos, para desatar algunos gritos de reprobación.
De momento no se sabe con exactitud a cuándo corresponden las imágenes, aunque a Icardi se lo observa retirarse junto a la China Suárez y sus hijas.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario