Las fotos alarmantes que compartió Mauro Icardi tras su separación de Wanda Nara

Lo cierto es que el delantero no tardó en aclarar que esto nada tiene que ver con su vida personal: "Para todos los que me preguntaron, es una cámara hiperbárica que tengo en casa y se usa para prevenir lesiones y ayudar a recuperarme más rápido de partidos, entrenamientos, etc, en la cual se respira oxígeno puro a una presión tres veces más que la atmosférica".

Cómo vive Wanda Nara su separación de Mauro Icardi

Wanda es una experta en hacer como si nada estuviera pasando y dar vuelta la página; para pasar el mal trago del divorcio, decidió irse de vacaciones junto a sus hijas Isabella y Francesca, antes de meterse de lleno a la conducción de “Bake off”.

De esta manera, la mediática devenida en cantante ya pasó por Brasil, Miami y ahora se encuentra en Disney con las hijas que tiene en común con su ahora expareja Mauro Icardi.

Si bien se encuentra pasando tiempo en familia, la empresaria no se olvida de sus seguidores, por lo que decidió habilitar la caja de preguntas en Instagram: “Solo 10, aclaremos algunas cosas”, escribió.

“Se nota que a pesar de todo sos feliz, ¿es así?”, preguntó una fanática, tras lo cual Wanda respondió: “¿Cómo no voy a ser feliz? Me levanto así”, acompañando la respuesta con una foto donde se ve a tres de sus hijos durmiendo. Y agregó: “Y Coki y Benchu felices de vacaciones en Londres”.

Otra usuaria consultó sobre su nuevo hogar luego de separarse de Icardi: “En mi casa, de Buenos Aires”, sentenció la mayor de las Nara.