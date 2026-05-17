La China Suárez mostró su cambio de imagen y en redes la compararon con Wanda Nara: ¿se parecen?

Las redes sociales estallaron por el parecido entre la China Suárez y Wanda Nara

Lejos de pasar desapercibido, el nuevo color de pelo de la actriz despertó todo tipo de opiniones y bromas entre los seguidores, quienes no dudaron en relacionarlo con la empresaria. Entre los mensajes más repetidos aparecieron frases filosas como: “Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex”, “Cada día más Wanda”, “Un tono más y se Wanda Nara ja”, “El rubio lo escogió Mauro”, “Wandarizada” y “Cada vez más Wandu”.