La China Suárez mostró su cambio de imagen y en redes la compararon con Wanda Nara: ¿se parecen?
Un nuevo posteo de la actriz desde Turquía desató una catarata de comentarios y reavivó la tensión mediática con la empresaria.
La rivalidad entre la China Suárez y Wanda Nara volvió a instalarse en el centro de la conversación digital luego de un inesperado detalle que no pasó inadvertido para sus seguidores. A casi cinco años del escándalo que las enfrentó públicamente tras la crisis sentimental entre la actriz y Mauro Icardi, una publicación reciente de Suárez encendió nuevamente las especulaciones.
Instalada en Turquía junto al delantero del Galatasaray, la actriz compartió en su cuenta de Instagram una imagen luciendo un cambio de look que rápidamente llamó la atención. Con un rubio más intenso, brillante y marcado que el habitual, muchos usuarios encontraron un parecido inmediato con el estilo que suele llevar Wanda, lo que generó una ola de reacciones en los comentarios.
Las redes sociales estallaron por el parecido entre la China Suárez y Wanda Nara
Lejos de pasar desapercibido, el nuevo color de pelo de la actriz despertó todo tipo de opiniones y bromas entre los seguidores, quienes no dudaron en relacionarlo con la empresaria. Entre los mensajes más repetidos aparecieron frases filosas como: “Mauro le puso en el contrato como número 1 de ítem ser rubia como mi ex”, “Cada día más Wanda”, “Un tono más y se Wanda Nara ja”, “El rubio lo escogió Mauro”, “Wandarizada” y “Cada vez más Wandu”.
La catarata de comentarios volvió a alimentar el imaginario de una competencia permanente entre ambas figuras, esta vez impulsada por las redes sociales y no por declaraciones públicas. Aunque ninguna hizo referencia al tema, el parecido señalado por los usuarios volvió a poner el foco sobre una historia mediática que sigue generando repercusiones.
En paralelo, la actriz atraviesa días de fuerte exposición en Turquía, donde recientemente se mostró emocionada durante los festejos por un nuevo logro deportivo de Icardi con el club turco, mientras continúan las versiones e incertidumbre alrededor del futuro profesional del futbolista.
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