Wanda Nara lanzó una filosa chicana contra Mauro Icardi y sorprendió al hablar de MasterChef Celebrity
La conductora se refirió a la situación judicial que atraviesa con su ex y dejó una respuesta cargada de ironía al referirse al futuro laboral del futbolista.
Luego de una intensa jornada en el Hotel Hilton, donde permaneció tras la ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena. La empresaria, que se llevó el reconocimiento a mejor conducción femenina, habló con la prensa sobre su presente profesional, cuestiones judiciales y hasta dejó un comentario picante dirigido a su ex pareja, Mauro Icardi.
En diálogo con Puro Show, Wanda fue consultada por los conflictos legales que rodean al delantero y marcó distancia al aclarar que no piensa involucrarse en situaciones ajenas. “No me meto en los problemas penales ni de mis novios, exnovios, ni de mis amigos”, afirmó, dejando una declaración que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
Más adelante, también se refirió a la disputa legal que mantiene con el padre de sus hijas y aseguró estar enfocada en resolver sus propios asuntos. “Bastante tengo con mi situación legal, cada uno tiene que defender su situación y yo no tengo nada que ver. Mis cosas están muy bien, me estoy ocupando, estuve en la embajada turca con Ana (Rosenfeld)”, sostuvo. Luego agregó: “Yo me defiendo nada más, mi otro ex turco tiene problemas judiciales y yo no me meto y cada uno sigue siendo padre, las cosas personales no tiene nada que ver con lo judicial”.
En medio de la entrevista, la conductora también reveló novedades sobre el regreso de MasterChef Celebrity, confirmando que la nueva temporada llegaría recién hacia fin de año. Además, confesó que tiene dos perfiles muy específicos en mente para incorporar al reality: “Un deportista y un actor”, dijo al hablar de sus deseos para el casting.
Cuando el cronista mencionó el nombre de Agustín Bernasconi como posible participante, Wanda dejó entrever que el artista ya mostró interés en sumarse al ciclo. “Él me dijo que le encanta el programa y que quiere estar”, comentó, alimentando las especulaciones sobre una futura participación.
Sin embargo, el momento más filoso llegó sobre el final. Ante la pregunta sobre si el deportista que desea convocar juega en Turquía —una referencia directa a Icardi y su vínculo con el Galatasaray—, Wanda respondió con ironía: “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”. La frase, pronunciada entre risas, no tardó en interpretarse como una nueva chicana hacia el delantero, especialmente en medio de las dudas sobre su continuidad futbolística.
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