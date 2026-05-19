Wanda Nara lanzó una filosa chicana contra Mauro Icardi y sorprendió al hablar de MasterChef Celebrity

Cuando el cronista mencionó el nombre de Agustín Bernasconi como posible participante, Wanda dejó entrever que el artista ya mostró interés en sumarse al ciclo. “Él me dijo que le encanta el programa y que quiere estar”, comentó, alimentando las especulaciones sobre una futura participación.

Sin embargo, el momento más filoso llegó sobre el final. Ante la pregunta sobre si el deportista que desea convocar juega en Turquía —una referencia directa a Icardi y su vínculo con el Galatasaray—, Wanda respondió con ironía: “¿Está sin trabajo? Si no hay contrato, capaz escucha la oferta de Telefe”. La frase, pronunciada entre risas, no tardó en interpretarse como una nueva chicana hacia el delantero, especialmente en medio de las dudas sobre su continuidad futbolística.