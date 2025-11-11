Maxi López sorprendió con un picante comentario a Wanda Nara en MasterChef: "Me llevé la..."
El exfutbolista bromeó con su exesposa en plena grabación y lanzó una frase con guiño a Mauro Icardi que generó risas y sorpresa en el estudio.
El último episodio de MasterChef Celebrity dejó una escena que rápidamente se viralizó. Durante la edición temática medieval del reality culinario, Maxi López y Wanda Nara protagonizaron un intercambio cargado de ironía, humor y cierta tensión. La conductora no dudó en hacerle preguntas personales a su exmarido, y él respondió con una chispa que no pasó desapercibida.
Todo comenzó cuando Wanda le consultó si alguna vez había cocinado conejo, el plato central de la noche. “Fue la primera vez que lo preparé, pero sí comí”, contestó Maxi, lo que desató las risas del jurado. Entonces, ella insistió: “¿Dónde comiste conejo?”. Y él, con gesto pícaro, respondió: “En algún restaurante”.
El diálogo se volvió aún más divertido cuando Wanda recordó entre risas: “Después de vos tuve otro marido, y él traía conejos que yo cocinaba a la cacerola. Vivíamos como en la época medieval”. López, sin perder la oportunidad, remató: “Yo me llevé la peor parte, la medieval”, generando carcajadas entre todos.
El exdelantero también protagonizó otro momento picante cuando la conductora se acercó a su estación para ver qué preparaba. “¿Qué es esto? ¿Una ensalada de frutas?”, le preguntó Wanda, mientras intentaba tomar una uva del plato. Maxi reaccionó con humor: “¡No toques! Querías ensalada, tomá, comete esta uva”, y trató de darle una directamente en la boca, provocando que ella lo frenara divertida: “Maxi, no me hagas esto que estamos en cámara”.
El público celebró el ida y vuelta entre ambos, que dejó en evidencia la buena relación que mantienen a pesar del pasado. En redes sociales, los usuarios comentaron que la química entre Wanda y Maxi sigue intacta, incluso en medio de las constantes referencias a Mauro Icardi. Con humor y complicidad, los exvolvieron a robarse la atención en el programa más visto de la televisión argentina.
