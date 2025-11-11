Maxi López sorprendió con un picante comentario a Wanda Nara en MasterChef: "Me llevé la..."

wanda maxi masterchef 1

El exdelantero también protagonizó otro momento picante cuando la conductora se acercó a su estación para ver qué preparaba. “¿Qué es esto? ¿Una ensalada de frutas?”, le preguntó Wanda, mientras intentaba tomar una uva del plato. Maxi reaccionó con humor: “¡No toques! Querías ensalada, tomá, comete esta uva”, y trató de darle una directamente en la boca, provocando que ella lo frenara divertida: “Maxi, no me hagas esto que estamos en cámara”.