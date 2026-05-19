Rodrigo Lussich explotó tras el Martín Fierro a Wanda Nara: "Toda de ustedes"
El periodista salió con los tapones de punta en sus redes sociales y cuestionó duramente el resultado de la terna donde la mediática resultó ganadora.
La ceremonia de los premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Wanda Nara se quedó con el galardón a mejor conducción femenina, imponiéndose en una categoría integrada por figuras de peso de la televisión argentina.
La conductora de MasterChef Celebrity recibió la estatuilla visiblemente emocionada y no pudo contener el llanto al subir al escenario. Durante su discurso, agradeció el reconocimiento y dejó un mensaje atravesado por la perseverancia, el esfuerzo y el rol de las mujeres en el ámbito laboral, remarcando la importancia de perseguir metas personales y profesionales.
Sin embargo, mientras el premio generaba aplausos dentro de la gala, afuera comenzó a crecer la polémica y las criticas. Uno de los primeros en reaccionar fue Rodrigo Lussich, quien utilizó sus redes sociales para expresar un fuerte desacuerdo con la decisión tomada por los miembros de APTRA.
El conductor de Intrusos recurrió a su cuenta de X y dejó un mensaje cargado de indignación, cuestionando el prestigio de los premios luego del resultado de la categoría. “Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza”, escribió, sin ocultar su malestar por el reconocimiento otorgado a Wanda.
Más tarde, profundizó su postura y apuntó directamente contra la composición de la terna y la elección final: “Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!”, lanzó, dejando en evidencia su desacuerdo con el resultado.
La publicación rápidamente generó repercusión entre usuarios y figuras del medio, reabriendo el debate sobre los criterios de votación en los premios y alimentando una nueva controversia alrededor de una de las premiaciones más importantes de la televisión argentina.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario