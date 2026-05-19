Rodrigo Lussich explotó tras el Martín Fierro a Wanda Nara: "Toda de ustedes"

Más tarde, profundizó su postura y apuntó directamente contra la composición de la terna y la elección final: “Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!”, lanzó, dejando en evidencia su desacuerdo con el resultado.

La publicación rápidamente generó repercusión entre usuarios y figuras del medio, reabriendo el debate sobre los criterios de votación en los premios y alimentando una nueva controversia alrededor de una de las premiaciones más importantes de la televisión argentina.