Noelia Marzol posó con una microbikini que promete ser furor en el verano 2025

image.png

La respuesta en redes sociales no se hizo esperar, con numerosos seguidores expresando su admiración no solo por el look de Marzol sino también por su habilidad para conectar con sus fans. Además, aprovechó la oportunidad para compartir su gusto musical, enlazando su elección de microbikini con el icónico "La Chica de la bikini azul" de Luis Miguel. Esta publicación reforzó su imagen como una figura cercana capaz de marcar tendencia más allá de los escenarios y pantallas.

image.png

image.png

Microbikini rosa de algodón: Noelia Marzol eligió la moda del momento para posar en la playa

Noelía Marzol 4.png

El corpiño es simple, con moldería de triangulito. La bombacha, en tanto, es diminuta, colaless y cuenta con tiritas de ajuste a ambos lados de las caderas que se atan en forma de moño.

Noelía Marzol 5.png

Noelía Marzol 6.png

Rápidamente, el posteo se llenó de “Me gusta” y comentarios por parte de sus 2 millones y medio de seguidores de Instagram, que no dudaron en dedicarle todo tipo de halagos y elogios.

Noelía Marzol 7.png