El imitador de Sandro habló de cómo fue la visita de Milei: "Es emocionante que con esto se conozca mi laburo"

El imitador de Sandro mantiene una amistad con Fátima Flórez porque trabajaron juntos por seis años y le mandó un mensaje para invitarla, pero ella le respondió que ya había visto su publicación y había comprado las entradas. "Pensé que iba a ir con su asistente o con Polino, y de repente un perro en el camarín", aseguró.

Además, reveló que luego del show Milei y Flórez se comunicaron con él para felicitarlo: "No fue a saludar a camarines. Me hicieron llegar un mensaje los dos agradecidos, que estaban muy contentos con el espectáculo".

Sin embargo, Samartín se preocupo en aclarar que no quiere que la imagen de Sandro quede ligada a un partido político. "Sandro nunca tuvo una posición partidaria. Yo no puedo permitir que se lo vincule a un partido por respeto a él y a su familia, pero creo que lo manejé con inteligencia y templanza para que no suceda y lo bueno es que se visibilizó el trabajo que vengo haciendo hace 20 años. Es emocionante que con esto se conozca mi laburo".