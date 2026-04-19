El papá de Anna Chiara visitó la mesaza y contó todo sobre su escándalo con Andrea del Boca

Hacia el final del programa, Biasotti aprovechó la pantalla para enviarle una propuesta de paz a su hija, apelando a su madurez actual. “Este es el mensaje que le paso a Anna: ella es una mujer y es su derecho decidir si quiere reencontrarse con su padre o no. Yo tengo el corazón abierto”, expresó con firmeza.

Finalmente, reafirmó su lazo incondicional con ella, independientemente de las acciones legales o simbólicas que Anna tome en el futuro. “Es mi hija, la voy a querer toda mi vida. No importa que se saque mi apellido; el nombre que yo le puse sigue siendo mío, tiene parte de mis genes”, concluyó el empresario.

Embed - Tremenda confesión: Ricardo Biasotti reveló que, además de su hija, perdió trabajo, amigos y salud

Juana Viale habló de Andrea Del Boca: "No somos de la misma generación"

La última emisión de La noche de Mirtha por la pantalla de eltrece generó un clima de debate intenso cuando el periodista Daniel Gómez Rinaldi, uno de los invitados a la mesaza, decidió romper el protocolo de la entrevista para interpelar directamente a la conductora. En medio del análisis sobre la situación judicial y familiar que rodea a Andrea del Boca, Rinaldi buscó la perspectiva profesional y personal de Juana Viale.

El comunicador, aprovechando un momento de confianza en la mesa, lanzó una interrogante que tomó por sorpresa a la nieta de Mirtha Legrand: “¿Me permitís una pregunta? Vos, que sos colega y actriz como Andrea Del Boca, ¿qué opinás de ella?”. La pregunta no solo buscaba una opinión sobre la trayectoria de la actriz, sino también un posicionamiento respecto a los recientes conflictos mediáticos que la involucran.

Embed - Juana sorprendió con su opinión sobre Andrea del Boca: "Me duele mucho que..."

A pesar de lo inesperado del planteo, Juana Viale no evitó el tema y respondió con una firmeza que marcó su postura ética frente al conflicto. La conductora expresó su pesar por las consecuencias que traen los enfrentamientos legales en los que hay hijos de por medio, haciendo una clara referencia a las acusaciones vertidas en el pasado.

Durante su descargo, Viale manifestó: “Me duele ponerme en la piel de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo; me parece que es difícil. Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana y que tenga los resultados que tiene”. Sus palabras resonaron con fuerza, sugiriendo una profunda crítica hacia las dinámicas de influencia familiar que pueden derivar en la ruptura definitiva de los vínculos parentales.

Para contextualizar su opinión, Juana también aclaró que su percepción es la de una observadora externa, ya que nunca existió un vínculo cercano ni profesional con Del Boca. A pesar de compartir la misma industria, la conductora subrayó que sus caminos nunca se cruzaron en el ámbito laboral, desestimando cualquier tipo de relación previa.

“Nunca compartí ningún set ni plato con ella. Nunca, jamás la conocí”, enfatizó la actriz, reforzando la idea de que sus declaraciones se basan en una visión general y no en una experiencia personal directa. “No la conozco, nunca trabajé con ella ni me crucé”, reiteró para despejar dudas sobre posibles enemistades de vieja data.

Finalmente, Juana le puso un toque de humor a la situación para marcar la diferencia de trayectorias entre ambas figuras. Entre risas, remarcó que las distancias también son cronológicas: “No somos de la misma generación; cuando ella estaba en la televisión, yo todavía no estaba”. De esta manera, la conductora cerró un momento de alta tensión mediática, dejando clara su empatía hacia quienes enfrentan denuncias infundadas en el marco de disputas familiares.