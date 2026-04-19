El papá de Anna Chiara visitó la mesaza y contó todo sobre su escándalo con Andrea del Boca
Durante su paso por "La noche de Mirtha", el empresario Ricardo Biasotti rompió el silencio y contó, por primera vez, su versión de los hechos. Los detalles.
La reciente emisión de La noche de Mirtha, el emblemático ciclo de eltrece que en esta oportunidad contó con la conducción de Juana Viale, tuvo como uno de sus protagonistas a Ricardo Biasotti. El empresario, expareja de la actriz Andrea del Boca, reapareció en la escena mediática para abordar la compleja historia que lo distancia de su hija, Anna, y responder a las graves denuncias que han marcado su imagen pública en los últimos años.
Biasotti explicó que su decisión de volver a hablar ante las cámaras fue impulsada por la renovada exposición del conflicto. Según sus palabras, el ingreso de su expareja a un reality show fue el detonante: “La realidad es que yo nunca hablé y siempre la cuidé. De repente, Andrea entra en Gran Hermano (Telefe) y todo estalló de nuevo, y me empezaron a llamar. Ahí decidí que quería aclarar la verdad porque quedó la sensación de que yo era culpable”.
Uno de los puntos más sensibles del relato de Biasotti fue la cronología del distanciamiento con su hija. El invitado recordó con pesar el momento en que perdió todo tipo de comunicación con ella. “Yo dejé de ver a Anna cuando tenía 9 años y nunca más me pude poner en contacto. Llamaba y no me respondían, me bloquearon”, rememoró ante la mirada de los presentes.
Asimismo, detalló las particulares circunstancias del único reencuentro que mantuvieron años después del quiebre. El empresario relató que la cita se dio cuando la joven tenía 14 años, motivada por una necesidad laboral de ella. “A los 14 años me solicitaron un permiso para trabajar en una novela y puse como condición tomar un café con mi hija y hablarlo personalmente, y ahí la vi. Alrededor estaban los abogados, la tía y los custodios”, describió, calificando aquel momento como una situación sumamente difícil.
Durante la entrevista, se abordó el impacto emocional que le provocaron las denuncias de abuso sexual realizadas por Anna. Biasotti no ocultó su angustia al ser consultado sobre sus sentimientos al respecto: “Un dolor inmenso, primero porque te causa mucho daño mediático”. Pese a la gravedad de los cargos y al tiempo transcurrido, el empresario manifestó que mantiene intacta la esperanza de un acercamiento.
Hacia el final del programa, Biasotti aprovechó la pantalla para enviarle una propuesta de paz a su hija, apelando a su madurez actual. “Este es el mensaje que le paso a Anna: ella es una mujer y es su derecho decidir si quiere reencontrarse con su padre o no. Yo tengo el corazón abierto”, expresó con firmeza.
Finalmente, reafirmó su lazo incondicional con ella, independientemente de las acciones legales o simbólicas que Anna tome en el futuro. “Es mi hija, la voy a querer toda mi vida. No importa que se saque mi apellido; el nombre que yo le puse sigue siendo mío, tiene parte de mis genes”, concluyó el empresario.
Juana Viale habló de Andrea Del Boca: "No somos de la misma generación"
La última emisión de La noche de Mirtha por la pantalla de eltrece generó un clima de debate intenso cuando el periodista Daniel Gómez Rinaldi, uno de los invitados a la mesaza, decidió romper el protocolo de la entrevista para interpelar directamente a la conductora. En medio del análisis sobre la situación judicial y familiar que rodea a Andrea del Boca, Rinaldi buscó la perspectiva profesional y personal de Juana Viale.
El comunicador, aprovechando un momento de confianza en la mesa, lanzó una interrogante que tomó por sorpresa a la nieta de Mirtha Legrand: “¿Me permitís una pregunta? Vos, que sos colega y actriz como Andrea Del Boca, ¿qué opinás de ella?”. La pregunta no solo buscaba una opinión sobre la trayectoria de la actriz, sino también un posicionamiento respecto a los recientes conflictos mediáticos que la involucran.
A pesar de lo inesperado del planteo, Juana Viale no evitó el tema y respondió con una firmeza que marcó su postura ética frente al conflicto. La conductora expresó su pesar por las consecuencias que traen los enfrentamientos legales en los que hay hijos de por medio, haciendo una clara referencia a las acusaciones vertidas en el pasado.
Durante su descargo, Viale manifestó: “Me duele ponerme en la piel de un padre que sufrió una falsa denuncia y perdió un hijo; me parece que es difícil. Me duele que alguien sea capaz de manipular una mente sana y que tenga los resultados que tiene”. Sus palabras resonaron con fuerza, sugiriendo una profunda crítica hacia las dinámicas de influencia familiar que pueden derivar en la ruptura definitiva de los vínculos parentales.
Para contextualizar su opinión, Juana también aclaró que su percepción es la de una observadora externa, ya que nunca existió un vínculo cercano ni profesional con Del Boca. A pesar de compartir la misma industria, la conductora subrayó que sus caminos nunca se cruzaron en el ámbito laboral, desestimando cualquier tipo de relación previa.
“Nunca compartí ningún set ni plato con ella. Nunca, jamás la conocí”, enfatizó la actriz, reforzando la idea de que sus declaraciones se basan en una visión general y no en una experiencia personal directa. “No la conozco, nunca trabajé con ella ni me crucé”, reiteró para despejar dudas sobre posibles enemistades de vieja data.
Finalmente, Juana le puso un toque de humor a la situación para marcar la diferencia de trayectorias entre ambas figuras. Entre risas, remarcó que las distancias también son cronológicas: “No somos de la misma generación; cuando ella estaba en la televisión, yo todavía no estaba”. De esta manera, la conductora cerró un momento de alta tensión mediática, dejando clara su empatía hacia quienes enfrentan denuncias infundadas en el marco de disputas familiares.
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