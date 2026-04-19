La nueva visita de Javier Milei a Israel generó una ola de memes y críticas en redes sociales

De acuerdo a la información difundida por la cuenta Oficina del Presidente en la red social X, la reunión se inscribe en una agenda orientada a "fortalecer la relación bilateral y consolidar el posicionamiento internacional del gobierno argentino".

En su primera actividad tras arribar, Javier Milei visitó el Muro de los Lamentos, acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La recorrida por uno de los sitios más sagrados del judaísmo funcionó como un gesto de fuerte carga simbólica, en línea con la cercanía que el mandatario viene expresando hacia el Estado israelí.

Tras esto, el mandatario fue recibido por Benjamin Netanyahu, quien en sus redes sociales escribió: "Bienvenido a Israel, bienvenido a Jerusalén, mi amigo, presidente de Argentina Javier Milei, un gran amigo del Estado de Israel. Israel y Argentina están juntas, más fuertes que nunca".

La visita se desarrolla en un contexto regional marcado por un cese del fuego de diez días entre Israel y Líbano, en un intento por reducir las hostilidades vinculadas a Hezbolá. En ese escenario, Milei refuerza su alineamiento con Israel y Estados Unidos, en una dinámica geopolítica en la que también tiene incidencia Irán.

Antes de iniciar el viaje, había reiterado su postura al afirmar que considera la defensa de Israel y del pueblo judío como una causa justa, en línea con las definiciones que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

La comitiva está integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno; y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se trata del viaje número 38 al exterior desde que asumió y de su tercera visita a Israel.