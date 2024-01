El sorprendente video que Milett Figueroa quiso ocultar previo a su lesión en el Bailando 2023

Milett Figueroa

Fue su coach quien compartió un video inédito de la coreografía. “Un ensayo y había salido esto”, escribió Facundo Arrigoni, dejando ver cómo iba a ser el baile de Milett Figueroa si no se hubiese lastimado. Asimismo, Arrigoni sugirió que no está de acuerdo con la decisión de la producción, pero que podrían mostrar la coreografía en la plaza.

Sin embargo, Ángel de Brito salió al filo tras la publicación del video ya que aseguró que la modelo no lo quería mostrar. “Milett no quería mostrar este ensayo para no dar lástima, ni mostrar un trabajo a medio hacer. Pero lo subió su coach de dos galas”, fueron las palabras del periodista en contra del coach, Facundo Arrigoni.