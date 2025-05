Militantes libertarios, enojados con "El Eternauta": ¿por qué la consideran una serie "kuka"?

Bajo la dirección de Bruno Stagnaro y con Ricardo Darín en la piel de Juan Salvo, uno de los momentos que al parecer llamó la atención (y generó un poco de confusión) entre los seriéfilos libertarios es una escena en la que advierten que "nadie se salva solo", frase que asocian a algo con lo que al parecer no quieren identificarse.

"Me parece loco que se arme tanto revuelo por una frase que me parece debería ser un punto central para la unión de la humanidad y la conservación de la especie. Nada es en soledad, todo es en equipo y comunicad. Es la existencia del ser. Que se ponga en tela de juicio esa frase, me parece loco. Cae en un momento exacto de deshumanización global", sostuvo el actor Staltari.

En este marco, el tuitero @MauroFdz armó un hilo recolectando algunas de las tantas opiniones contrarias a la serie, únicamente por identificarla con un modelo político distinto al que supuestamente promulga el Gobierno.

"Abro la sección 'El Eternauta y confusión': las mejores y más distorsionadas opiniones libertarias sobre la nueva serie", anticipó el usuario de X.

Vale recordar que esta nueva polémica se dan en el contexto de un Gobierno libertario que decidió desfinanciar el INCAA y que incluso se ganó cuestionamientos del propio Ricardo Darín.

Los críticas de los libertarios a "El Eternauta" por considerarla una serie "kuka"

