La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 18 de octubre en El Trece

Por su parte, Diego Santilli, referente de La Libertad Avanza y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, llevará a la mesa su perspectiva sobre el panorama electoral y las estrategias de la oposición. Con pasado como vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, el “Colo” Santilli es una de las figuras que busca consolidarse dentro del nuevo mapa político.

La periodista y escritora Carolina Amoroso, reconocida por su cobertura internacional y su estilo agudo, aportará una visión analítica de los temas más urgentes del país y del mundo. Su experiencia en medios y su mirada crítica sobre la realidad social suelen generar conversaciones de alto nivel periodístico.

Finalmente, el cardiólogo Jorge Tartaglione, médico de extensa trayectoria y divulgador científico, será el encargado de sumar el componente de salud a la charla. Sus intervenciones suelen ir más allá de lo médico, conectando con la importancia del bienestar emocional y los hábitos saludables.