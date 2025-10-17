La Noche de Mirtha Legrand: invitados confirmados del sábado 18 de octubre en El Trece
La diva regresa con una nueva emisión de su clásico programa y contará con un grupo ecléctico de personalidades que promete una charla cargada de actualidad, humor y emociones.
Este sábado 18 de octubre a las 21:30 por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand volverá a estar al frente de su icónica “mesaza” en una nueva emisión de "La noche de Mirtha", en una noche que reunirá a figuras del periodismo, el espectáculo y la televisión. Fiel a su estilo, la diva de los almuerzos apuesta a una combinación de voces diversas que le garantizan una mesa rica en contenido y sorpresas.
Desde hace más de cinco décadas, la mítica conductora ha sabido ganarse el respeto y la atención del público con su estilo directo y su capacidad para obtener declaraciones impactantes de sus invitados. Como cada año, se muestra firme en su rol de entrevistadora, generando momentos de debate, anécdotas y emociones.
El programa, como es habitual, se perfila como un espacio de conversación sin filtros, en el que Mirtha desplegará su característico estilo punzante para indagar en los aspectos más íntimos y polémicos de cada uno de sus invitados. No es raro que sus preguntas generen momentos tensos o inesperados, lo que siempre aporta un atractivo especial al ciclo.
La noche de Mirtha Legrand: los invitados del sábado 18 de octubre
La presencia de Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad de la Nación, aportará una mirada directa sobre la situación política y los desafíos en materia de seguridad pública. La funcionaria, conocida por su estilo frontal y su larga trayectoria en distintos gobiernos, suele ser una de las voces más firmes dentro del gabinete nacional, y su participación anticipa un debate con alto contenido político.
Por su parte, Diego Santilli, referente de La Libertad Avanza y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, llevará a la mesa su perspectiva sobre el panorama electoral y las estrategias de la oposición. Con pasado como vicejefe de Gobierno porteño y ministro de Seguridad, el “Colo” Santilli es una de las figuras que busca consolidarse dentro del nuevo mapa político.
La periodista y escritora Carolina Amoroso, reconocida por su cobertura internacional y su estilo agudo, aportará una visión analítica de los temas más urgentes del país y del mundo. Su experiencia en medios y su mirada crítica sobre la realidad social suelen generar conversaciones de alto nivel periodístico.
Finalmente, el cardiólogo Jorge Tartaglione, médico de extensa trayectoria y divulgador científico, será el encargado de sumar el componente de salud a la charla. Sus intervenciones suelen ir más allá de lo médico, conectando con la importancia del bienestar emocional y los hábitos saludables.
