Valentina Bassi desmanteló el discurso de Cristina Pérez sobre el ajuste en Discapacidad: "Se repite mucho"

La artista denunció que la decisión se saldó con la eliminación de 110 mil pensiones "al voleo". Como ejemplo, relató casos de personas que perdieron su beneficio por fallas administrativas graves, como el envío de documentación a "direcciones que no existían".

De esta manera, Bassi detalló las consecuencias devastadoras de la pérdida de la pensión. "Un papá se quedó sin su pensión para su hijo, tenía trabajo informal... de un día para el otro, nunca se enteró. Sin la pensión vos perdés el beneficio de Incluir Salud, que es la obra social para los que no tienen obra social", insistió.

"Su hijo se quedó sin las terapias, o sea, no solo su papá perdió la pensión para comer, sino que su hijo se quedó sin sus terapias de apoyo. Cuando convulsiona ese niño porque tenía epilepsia, ¿quién le va a dar el anticonvulsivo?" cuestionó Bassi, concluyendo que estas auditorías "fueron un desastre", explicó la actriz.

Finalmente, Bassi abordó la raíz del problema, vinculando la discapacidad con la realidad socioeconómica argentina para explicar la necesidad de los beneficios.

"La discapacidad es empobrecedora. Porque cuando vos tenés una discapacidad no podés trabajar o podés trabajar poquito. Cuando tenés un hijo con discapacidad tampoco podés trabajar según el grado de apoyos que necesite. Y la pobreza es discapacitante, porque no accedes a los sistemas de salud... Entonces, con un país con tanta nivel de pobreza es entendible que se necesiten tantas pensiones", concluyó la artista.

El cruce dejó en evidencia la tensión entre la postura del Gobierno, que busca eficientizar el gasto social, y la realidad de miles de familias que dependen de estas pensiones para acceder a servicios básicos de salud.