Mirtha Legrand destrozó a Javier Milei tras su show en el Movistar Arena: "Fue un papelón"
La conductora destacó que el espectáculo del Presidente fue un papelón y abrió un debate con sus invitados. Los detalles.
El show que el presidente Javier Milei brindó esta semana se convirtió en el eje de un intenso debate en la mesa de Mirtha Legrand, donde la diva y sus invitados se mostraron abiertamente críticos con el accionar del mandatario, en el contexto de la delicada situación económica y social del país.
La propia Mirtha fue contundente al expresar su opinión inicial sobre el evento que se realizó en el Movistar Arena. “Yo no lo pude ver porque no estaba en casa, pero me dijeron que fue un papelón”, afirmó la diva.
Críticas a la gestión y a la fiesta en el estadio
La actriz Valentina Biassi fue una de las más incisivas, enfocando su crítica en las responsabilidades de gestión del presidente. “Si puede cantar, también puede cumplir con las leyes de discapacidad, y no lo hace”, señaló Biassi, vinculando el espectáculo con el incumplimiento de normativas sociales.
Por su parte, Gladys “La Bomba Tucumana” también se mostró muy dura con su análisis de la realidad. “Yo veo la realidad, veo a la gente durmiendo sobre cartones en los bancos. Me van a decir: ‘antes también había’, pero ahora veo más”, aseguró la cantante, resaltando el deterioro de la situación social. Con ironía, La Bomba cuestionó las prioridades del presidente, sentenciando: “Capaz que el presidente realmente quiere ser artista, un cantante, y no un presidente”.
El debate tomó un cariz aún más grave cuando la cantante criticó el uso de un estadio para el evento. “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó La Bomba en tono de crítica.
La respuesta de Valentina Biassi fue inmediata y señaló directamente a un supuesto responsable. “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció la actriz, arrojando una grave acusación de malversación de fondos relacionados con el show presidencial.
