Mirtha Legrand destrozó a Javier Milei tras su show en el Movistar Arena: "Fue un papelón"

El debate tomó un cariz aún más grave cuando la cantante criticó el uso de un estadio para el evento. “Yo quiero que lo alquilen para nosotros, los artistas. ¿Quién alquiló el estadio para ese acto?”, preguntó La Bomba en tono de crítica.

La respuesta de Valentina Biassi fue inmediata y señaló directamente a un supuesto responsable. “Lo alquiló la Suizo Argentina, que justamente está acusada por sobreprecios. Tienen que investigar las coimas. Con la plata de las personas con discapacidad se están haciendo una fiesta loca”, denunció la actriz, arrojando una grave acusación de malversación de fondos relacionados con el show presidencial.

