Mirtha Legrand volvió a la actuación a sus 98 años: cobró una fortuna y se hizo viral
La diva participó de una publicidad que no tardó en viralizarse en redes sociales. Además, por su rol, recibió una suntuosa cantidad de dinero.
Que a Mirtha Legrand realmente le gusta trabajar, nadie lo duda. La diva de la televisión argentina encabezó una publicidad a sus 98 años y no tardó en volverse viral. La misma se realizó para una importante empresa de combustible y se filmó en Mar del Plata, un lugar que la conductora conoce de sobra.
Si bien la Chiqui ha grabado otras publicidades, hace tiempo no lo hacía, por lo que sorprendió que a su edad siga con el mismo ímpetu y las ganas de ponerle la cara a diferentes marcas. En esta oportunidad y con un vestido rojo, la diva pasea por las calles de La Feliz en un auto y no duda en decirle a su chofer: "Está muy linda la noche. Demos otra vuelta antes de dejarme en el hotel".
Tras esto, el conductor del vehículo le dice que sí, pero que antes necesitan cargar combustible. Por esa razón, la conductora le aconseja ir a esta empresa, asegurando: "Conozco este lugar como la palma de mi mano", con todo su carisma. Una vez allí, el playero se sorprende de verla. "Chau querido, te mando un besito", concluye Mirtha.
Luego, la publicidad termina con el eslogan: “La Chiqui. La Shell. La de todos”.
Por supuesto, la reconocida figura del espectáculo argentino no es ajena al mundo de la publicidad. A lo largo de su extensa carrera, que abarca más de seis décadas en cine y televisión, ha participado en varias campañas. Ya en 1975, trabajó con marcas como Leyva Joyas, Atma y el Hotel Costa Galana. Y al día de hoy lo sigue haciendo.
Cabe señalar que, por esta publicidad, Mirtha cobró 500.000 dólares, según trascendió en C5N. Esto equivale a $650 millones.
La Noche de Mirtha: los invitados del sábado 23 de agosto
Entre los invitados de este sábado se encuentra el doctor Alberto Cormillot, líder del popular programa Cuestión de peso, quien aportará su mirada profesional sobre la alimentación y la salud, y Marixa Balli, conocida por su paso como panelista de LAM, que compartirá su experiencia en televisión y su visión del ambiente mediático actual.
La lista de invitados se completa con Karina Iavícoli, panelista de Intrusos, quien seguramente abordará temas de actualidad y farándula; el actor Nazareno Casero, reconocido por sus trabajos en cine y televisión; y Camila Dolabjian, periodista de trayectoria que sumará perspectiva sobre los hechos más relevantes de la actualidad argentina.
La combinación de perfiles promete un encuentro dinámico, donde la diversión, el análisis y la reflexión se entrelazarán. Mirtha, con más de cinco décadas en la televisión argentina, con su estilo único de conducción, combinando elegancia, firmeza y cercanía con los invitados, será la gran anfitriona de la noche.
