Mirtha Legrand volvió a la actuación a sus 98 años: cobró una fortuna y se hizo viral

Cabe señalar que, por esta publicidad, Mirtha cobró 500.000 dólares, según trascendió en C5N. Esto equivale a $650 millones.

La Noche de Mirtha: los invitados del sábado 23 de agosto

Entre los invitados de este sábado se encuentra el doctor Alberto Cormillot, líder del popular programa Cuestión de peso, quien aportará su mirada profesional sobre la alimentación y la salud, y Marixa Balli, conocida por su paso como panelista de LAM, que compartirá su experiencia en televisión y su visión del ambiente mediático actual.

La lista de invitados se completa con Karina Iavícoli, panelista de Intrusos, quien seguramente abordará temas de actualidad y farándula; el actor Nazareno Casero, reconocido por sus trabajos en cine y televisión; y Camila Dolabjian, periodista de trayectoria que sumará perspectiva sobre los hechos más relevantes de la actualidad argentina.

La combinación de perfiles promete un encuentro dinámico, donde la diversión, el análisis y la reflexión se entrelazarán. Mirtha, con más de cinco décadas en la televisión argentina, con su estilo único de conducción, combinando elegancia, firmeza y cercanía con los invitados, será la gran anfitriona de la noche.

invitados mirtha