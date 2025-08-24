Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi: "Lo dejó como un cornudo"

Embed

Nico Vázquez y Gime Accardi firmaron el divorcio: ¿Qué fue lo más llamativo?

Tras casi dos décadas de relación, la pareja firmó el divorcio este jueves por la mañana, en un trámite que, según una fuente cercana, sorprendió al propio abogado por la forma en que se desarrolló.

"Se firmó hoy a la mañana, fueron juntos, estaban todos muy conmovidos. Se dio todo en un ambiente que hasta el mismo abogado decía que nunca había visto uno igual", reveló la fuente a TN Show.

A pesar del dolor de cerrar una etapa tan significativa, la pareja dejó claro que la decisión fue tomada de común acuerdo. "Ellos van a seguir siendo familia, se van a seguir queriendo. No como pareja, pero todo fue de común acuerdo, todo firmado, todo cerrado y sin ningún problema", aseguró la persona, subrayando que su vínculo seguirá intacto. Este gesto demuestra que es posible mantener el respeto y el cariño incluso después de una separación legal.

Yanina Latorre ya había adelantado en su programa de radio cómo sería la repartición de bienes. Al parecer, la pareja acordó dividir todo en excelentes términos. "Parten todo 50 y 50, ella se queda con la casa, él está viviendo en un departamento en Capital Federal que se compró este año justamente para darle un espacio a ella y se queda ahí", detalló Latorre en SQP. La conductora también mencionó que, a pesar de la ruptura, planean seguir trabajando juntos.

Recientemente, Nicolás Vázquez se había referido a la separación legal, explicando que era lo más sano para ambos. En una conferencia de prensa, el actor confesó: "No quiero echarle la culpa a esto que pasó. Esto fue una consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia, de tratar de hablarnos". Vázquez reconoció que pasaron por momentos muy difíciles y que la decisión de separarse fue el resultado de un largo proceso.