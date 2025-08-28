El enojo de Mirtha Legrand con su producción tras el polémico comentario sobre Gime Accardi: "Pensé que..."

Esta opinión de la diva generó un gran revuelo y provocó varias críticas por su postura. En medio de esta situación, Santiago Riva Roy se comunicó con La Chiqui y compartió su palabra al aire de Mediodía Bien Arriba. "Quería consultarle si con el diario del lunes le hubiera gustado que por edición cortaran el fragmento de Nico cornudo", le preguntó el periodista.

Y Mirtha se sinceró: "Sí, pensé que lo cortarían. Sucede que después de la mesa grabé la apertura y se me pasó. Estoy tan arrepentida de haber dicho esa palabra horrible que jamás la pronuncio. La producción debió advertirlo y eliminarla".

"Tampoco se por qué Iavícoli me hizo esa pregunta horrible", arremetió La Chiqui. Y cerró: "Yo debí pedir que lo borren".