Momo tuvo su primera "joda" nocturna: ¿qué dijo su mamá, Jimena Barón?

image

En un nuevo clip, agregó: “Matías fue a buscar a Momo y yo me qué porque Arturo duerme, pero no me voy a dormir hasta ver a Momo y saber cómo le fue. Estoy muy (...) no lo puedo creer”, expresó “La Cobra”.

Ya en la mañana, Jimena compartió una reflexión emotiva: “No voy a contar sobre la noche de Momito por su intimidad. Cuando llegó, me pidió que le haga compañía mientras comía el MC que le compró Matías. Me charló un montón, muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta. No podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue mi bebito hace poco, está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.

image

Finalmente, en relación a Matías, escribió un mensaje que podría incomodar al futbolista: “Mi bombón que lo fue a buscar re tarde y le compro comida, tampoco me contó toda la carla de hombres que tuvieron. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansa un poco en eso. Soy muy afortunada”.

Qbombom de Jimena Baron