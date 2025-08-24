Momo tuvo su primera "joda" nocturna: ¿qué dijo su mamá, Jimena Barón?
La cantante expresó con emoción su alegría al ver que su hijo mayor disfrutó con responsabilidad y rodeado de afecto, deslizando además una indirecta hacia Daniel Osvaldo.
Morrison Osvaldo —más conocido como “Momo”— tuvo su primera salida “de joda” y su mamá, Jimena Barón, compartió con mucho cariño la experiencia en redes sociales, aunque dejó entrever, quizás sin intención, un “palito” para su ex, Daniel Osvaldo.
En esta ocasión, Barón volvió a mostrarse como una madre orgullosa: primero, reveló que su hijo preadolescente, por “primera vez en la vida, se bañó por motus propio”, motivado por la emoción del evento. El momento quedó registrado desde la puerta del baño.
Luego, compartió cómo Momo, dos horas antes de la salida, ya preguntaba por el horario del evento. Lo acompañó con el texto “La ansiedad. La previa” y sumó un clip tierno de Arturo, su bebé de dos meses, quien se entretenía con un simple trozo de plástico.
Una de las historias más destacadas fue la tercera, donde Barón grabó a Momo con el celular escondido. Sobre el video escribió: “Me descubrió”. En él, se la ve despidiéndose emocionada: “Chau bombón, divertite, quiero tener este momento gravado, estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame. Te quiero, hijo ¡Rompela!”
Horas más tarde, sorprendió a sus seguidores al subir una historia nocturna mientras amamantaba a su bebé: “Esperando a que termine la fiesta de uno, mientras toma teta el otro. Seguro vuelve y no me cuenta un cho7o (sic), pero bueno”, escribió.
En un nuevo clip, agregó: “Matías fue a buscar a Momo y yo me qué porque Arturo duerme, pero no me voy a dormir hasta ver a Momo y saber cómo le fue. Estoy muy (...) no lo puedo creer”, expresó “La Cobra”.
Ya en la mañana, Jimena compartió una reflexión emotiva: “No voy a contar sobre la noche de Momito por su intimidad. Cuando llegó, me pidió que le haga compañía mientras comía el MC que le compró Matías. Me charló un montón, muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta. No podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue mi bebito hace poco, está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.
Finalmente, en relación a Matías, escribió un mensaje que podría incomodar al futbolista: “Mi bombón que lo fue a buscar re tarde y le compro comida, tampoco me contó toda la carla de hombres que tuvieron. Momo tiene tremendo ejemplo de hombre y yo puedo descansa un poco en eso. Soy muy afortunada”.
