Morat agregó una tercera fecha en el Movistar Arena: cuándo es y cómo sacar las entradas
La banda colombiana desembarcará con su música en Buenos Aire el 24 de septiembre y tocará tres días en el Movistar Arena de Villa Crespo.
Parece que Morat tendrá que repensar el nombre de su "Ya Es Mañana World Tour", al menos en Buenos Aires, porque la banda colombiana acaba de anunciar su tercera fecha en el Movistar Arena de Villa Crespo así que su música se va a escuchar varios días en la ciudad.
Al show del jueves 24 de septiembre -cuya preventa se agotó en cuestión de horas- se le sumaron shows para el viernes 25 y sábado 26.
A media mañana de este jueves sólo quedaban entradas para el show del 26.
La banda -que acaba de ganar un Latin GRAMMY- también está confirmada en el lineup de Coachella 2026, uno de los festivales de música más grandes de los Estados Unidos, que es en abril de 2026 en Indio, California.
Dónde se pueden comprar las entradas para el show de Morat
Las entradas pueden comprarse a través del sitio de Movistar Arena, para lo cual hace falta tener un usuario y contraseña vigentes. Los precios expresados a continuación incluyen service charge.
Cuánto cuestan las entradas para Moran en el Movistar Arena
- Campo Parado: $109.250.
- Plateas Bajas: Desde $149.500 hasta $184.000.
- Plateas Altas: Desde $80.500 hasta $97.750.
Es mañana, pasado y traspasado.
Tras un año de hitos internacionales —incluido su primer Latin GRAMMY® por el álbum Ya Es Mañana y su confirmación en el lineup de Coachella 2026—, Morat llega al país con un espectáculo que eleva su propuesta artística: una puesta en escena inmersiva que combina narrativa, emoción, diseño visual y la potencia de sus canciones convertidas en himnos generacionales.
El “Ya Es Mañana World Tour” representa una evolución escénica y musical para la banda, que repasa sus grandes éxitos —“Cómo Te Atreves”, “Cuando Nadie Ve”, “No Se Va”, “Besos en Guerra”— y presenta lo más destacado de su última producción, incluyendo temas como “Faltas Tú”, “Por Si No Te Vuelvo A Ver”, “La Policía” y “Me Toca a Mí” (con Camilo).
