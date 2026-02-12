Morat agregó una tercera fecha en el Movistar Arena: cuándo es y cómo sacar las entradas

morat

Dónde se pueden comprar las entradas para el show de Morat

Las entradas pueden comprarse a través del sitio de Movistar Arena, para lo cual hace falta tener un usuario y contraseña vigentes. Los precios expresados a continuación incluyen service charge.

Cuánto cuestan las entradas para Moran en el Movistar Arena

Campo Parado: $109.250.

Plateas Bajas: Desde $149.500 hasta $184.000.

Plateas Altas: Desde $80.500 hasta $97.750.

Es mañana, pasado y traspasado.

Tras un año de hitos internacionales —incluido su primer Latin GRAMMY® por el álbum Ya Es Mañana y su confirmación en el lineup de Coachella 2026—, Morat llega al país con un espectáculo que eleva su propuesta artística: una puesta en escena inmersiva que combina narrativa, emoción, diseño visual y la potencia de sus canciones convertidas en himnos generacionales.

El “Ya Es Mañana World Tour” representa una evolución escénica y musical para la banda, que repasa sus grandes éxitos —“Cómo Te Atreves”, “Cuando Nadie Ve”, “No Se Va”, “Besos en Guerra”— y presenta lo más destacado de su última producción, incluyendo temas como “Faltas Tú”, “Por Si No Te Vuelvo A Ver”, “La Policía” y “Me Toca a Mí” (con Camilo).