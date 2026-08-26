Sofía Gala minimizó los posibles juicios por la serie de Moria y lanzó una frase sobre Luis Vadalá

La frase de Sofía Gala que encendió todavía más la polémica

Durante la entrevista también le preguntaron por las situaciones más delicadas que aparecen relacionadas con la relación entre Moria y Vadalá, entre ellas los episodios de violencia. Sofía Gala prefirió no entrar en detalles sobre esos hechos, pero su respuesta posterior dejó una nueva definición sobre el conflicto. “Yo no voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”.

Con esa declaración, la actriz planteó que su propia experiencia y conocimiento de Vadalá eran diferentes a los que podían tener sus familiares. La frase funcionó, además, como una advertencia en medio de la amenaza de llevar el caso a los tribunales.