Sofía Gala minimizó los posibles juicios por la serie de Moria y lanzó una frase sobre Luis Vadalá
La actriz habló sobre la controversia que generó la ficción y fue contundente al referirse al reclamo de los familiares de la expareja de su madre.
La ficción inspirada en la vida de Moria Casán continúa generando repercusiones. En particular, la aparición de Luis Vadalá, quien mantuvo una relación durante años con la diva, provocó el enojo de sus familiares, que cuestionaron la manera en que fue representado.
En medio de la discusión, Sofía Gala Castiglione fue consultada por el conflicto y sorprendió con su postura frente a la posibilidad de que la familia de Vadalá recurra a la Justicia.
Sofía Gala fue contundente sobre la representación de Luis Vadalá
La hija de Moria se refirió a los cuestionamientos realizados por Ingrid Vadalá, hija de Luis, quien expresó su disconformidad con el modo en que su padre aparece retratado y habló de la posibilidad de iniciar acciones legales.
Sin embargo, Sofía Gala no pareció considerar que el contenido de la serie hubiera sido particularmente duro con Vadalá. Por el contrario, sostuvo que la producción fue mucho más moderada de lo que podría haber sido. “En la serie se quedaron muy cortos y fueron muy buenos con Luis Vadalá. Les tendrían que agradecer”.
La frase rápidamente tomó relevancia porque implica una fuerte defensa de la ficción y, al mismo tiempo, una crítica hacia quienes cuestionaron la imagen que se construyó del empresario.
La frase de Sofía Gala que encendió todavía más la polémica
Durante la entrevista también le preguntaron por las situaciones más delicadas que aparecen relacionadas con la relación entre Moria y Vadalá, entre ellas los episodios de violencia. Sofía Gala prefirió no entrar en detalles sobre esos hechos, pero su respuesta posterior dejó una nueva definición sobre el conflicto. “Yo no voy a hablar de ese tema. Pienso que es raro lo del tema del juicio... quizás no lo conocían tanto como yo”.
Con esa declaración, la actriz planteó que su propia experiencia y conocimiento de Vadalá eran diferentes a los que podían tener sus familiares. La frase funcionó, además, como una advertencia en medio de la amenaza de llevar el caso a los tribunales.
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