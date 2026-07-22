Muerte de Mila Yankelevich: el acusado se declaró culpable y evitó ir a juicio
Como parte del acuerdo alcanzado con la fiscalía, recibirá una pena de prisión y arresto domiciliario, mientras la sentencia definitiva será dictada en octubre.
La causa judicial por el accidente náutico en el que perdió la vida Mila Yankelevich, nieta de la productora Cris Morena, dio un paso decisivo en Estados Unidos. El capitán de la remolcadora involucrada en la tragedia, Yusiel López Insúa, reconoció su responsabilidad penal ante un tribunal federal de Miami y llegó a un acuerdo con la fiscalía que le permitirá evitar la realización de un juicio oral.
El imputado se declaró culpable del delito de homicidio involuntario por negligencia marítima, cargo que surgió a partir de la investigación desarrollada tras el siniestro ocurrido en julio de 2025 en la bahía de Biscayne. Como consecuencia del acuerdo alcanzado entre las partes, López Insúa recibirá una condena de un año de prisión efectiva y otros seis meses de arresto domiciliario.
La resolución representa un cambio importante en el expediente, ya que el capitán enfrentaba originalmente una pena máxima que podía alcanzar los diez años de cárcel. Sin embargo, la admisión de culpabilidad permitió reducir considerablemente la sanción prevista y cerrar el proceso sin necesidad de avanzar hacia un debate oral.
La lectura oficial de la sentencia quedó programada para el próximo 13 de octubre. Será entonces cuando el tribunal formalice la pena acordada y se conozcan todos los alcances de la resolución judicial.
Durante la audiencia, el abogado defensor explicó que su cliente aceptó reconocer su responsabilidad con el objetivo de evitar que los familiares de las víctimas tuvieran que atravesar nuevamente el dolor de revivir los hechos durante un juicio público. Según manifestó el letrado, el capitán se encuentra "profundamente arrepentido" por lo sucedido y expresó sentir "un inmenso dolor" por las familias de las niñas fallecidas.
Los allegados de las víctimas no participaron de la audiencia en la que se homologó el acuerdo. No obstante, algunos familiares tienen previsto asistir en octubre, cuando se realice la lectura definitiva de la condena y concluya formalmente el proceso penal.
Qué pasó en el accidente en el que murió Mila Yankelevich en 2025
La investigación desarrollada por las autoridades federales permitió reconstruir las circunstancias previas al accidente. De acuerdo con la acusación, López Insúa conducía una remolcadora que empujaba una barcaza cuya carga reducía significativamente la visibilidad hacia el frente. Además, la embarcación no contaba con un vigía que pudiera asistir al capitán durante la navegación, una medida considerada fundamental en ese tipo de maniobras.
Los fiscales también sostuvieron que el acusado utilizaba su teléfono celular mientras se encontraba al mando de la embarcación. Esa conducta, sumada a las condiciones de navegación detectadas durante la investigación, habría sido determinante para que se produjera la colisión con el velero en el que viajaban varios menores que participaban de un campamento de verano.
Como consecuencia del impacto fallecieron Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Ko, de 13; y Arielle Buchman, de 10. La tragedia provocó una enorme conmoción tanto en Estados Unidos como en Argentina debido al vínculo familiar de Mila con Cris Morena y Gustavo Yankelevich, además del profundo impacto que generó la muerte de las tres niñas. Ahora, solo resta que el tribunal federal confirme oficialmente el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía cuando dicte la sentencia definitiva prevista para octubre.
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