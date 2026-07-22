Muerte de Mila Yankelevich: el acusado se declaró culpable y evitó ir a juicio

Los allegados de las víctimas no participaron de la audiencia en la que se homologó el acuerdo. No obstante, algunos familiares tienen previsto asistir en octubre, cuando se realice la lectura definitiva de la condena y concluya formalmente el proceso penal.

Qué pasó en el accidente en el que murió Mila Yankelevich en 2025

La investigación desarrollada por las autoridades federales permitió reconstruir las circunstancias previas al accidente. De acuerdo con la acusación, López Insúa conducía una remolcadora que empujaba una barcaza cuya carga reducía significativamente la visibilidad hacia el frente. Además, la embarcación no contaba con un vigía que pudiera asistir al capitán durante la navegación, una medida considerada fundamental en ese tipo de maniobras.

Los fiscales también sostuvieron que el acusado utilizaba su teléfono celular mientras se encontraba al mando de la embarcación. Esa conducta, sumada a las condiciones de navegación detectadas durante la investigación, habría sido determinante para que se produjera la colisión con el velero en el que viajaban varios menores que participaban de un campamento de verano.

Como consecuencia del impacto fallecieron Mila Yankelevich, de 7 años; Erin Ko, de 13; y Arielle Buchman, de 10. La tragedia provocó una enorme conmoción tanto en Estados Unidos como en Argentina debido al vínculo familiar de Mila con Cris Morena y Gustavo Yankelevich, además del profundo impacto que generó la muerte de las tres niñas. Ahora, solo resta que el tribunal federal confirme oficialmente el acuerdo alcanzado entre la defensa y la fiscalía cuando dicte la sentencia definitiva prevista para octubre.