Se viralizó una "lista negra" de famosos que celebraron el triunfo de España sobre Argentina
En redes sociales comenzaron a difundir un listado con artistas, actores, streamers y marcas que manifestaron públicamente su apoyo a España o realizaron publicaciones críticas hacia la Selección argentina
La derrota de la Selección Argentina frente a España en la final del Mundial 2026 no solo dejó repercusiones deportivas. En las horas posteriores al encuentro comenzó a multiplicarse en las redes sociales una denominada "lista negra" integrada por personalidades del espectáculo, figuras del entretenimiento digital y compañías internacionales que celebraron la consagración del conjunto español o difundieron publicaciones que fueron interpretadas como ofensivas hacia Argentina.
El fenómeno nació en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios empezaron a recopilar capturas de publicaciones realizadas durante y después de la final. Lo que inicialmente surgió como reacciones aisladas de algunos fanáticos terminó convirtiéndose en un archivo colaborativo que rápidamente alcanzó una enorme difusión y generó un intenso debate.
La difusión de este archivo digital alimentó un fuerte clima de confrontación. Miles de publicaciones cuestionaron el comportamiento de las celebridades y las marcas involucradas, mientras otros usuarios defendieron el derecho de cada figura pública a expresar libremente sus preferencias deportivas.
Los artistas internacionales señalados como Anti-Argentina tras el Mundial 2026
Entre los nombres que aparecieron en ese listado figuran reconocidos músicos internacionales. Patti Smith fue una de las artistas más comentadas luego de compartir una imagen vinculada al triunfo español acompañada por la frase "ganaron los buenos". A ella se sumaron publicaciones de Ellie Goulding, Zara Larsson, Troye Sivan y Lauren Jauregui, quienes expresaron su respaldo a España a través de distintos mensajes en redes sociales.
Rosalía también quedó involucrada en la polémica después de repostear un video de Mía Khalifa con contenido crítico hacia Argentina, mientras que el cantante puertorriqueño Farruko celebró los goles del seleccionado español en sus perfiles oficiales, generando una inmediata reacción negativa entre numerosos usuarios sudamericanos.
Los actores y figuras de Hollywood, contra nosotros
La controversia también alcanzó a varias figuras de Hollywood. Samuel L. Jackson fue uno de los casos más difundidos luego de compartir una historia en la que calificó a Argentina como “el país más racista del mundo”. Esa publicación tuvo una enorme repercusión y derivó en miles de respuestas de usuarios argentinos.
Pedro Pascal también apareció entre los señalados debido a que habría dado "me gusta" a publicaciones similares a las compartidas por Jackson. A esa lista se agregaron Jesse Williams, Milo Manheim, Avan Jogia y el creador de contenido Owen Cooper, quienes fueron cuestionados por expresar públicamente su apoyo al seleccionado español durante la definición del Mundial.
Otro de los nombres que generó comentarios fue el del actor español Javier Bardem. Según las publicaciones viralizadas, vinculó la conquista deportiva de España con un mensaje relacionado con la causa palestina y realizó referencias a la política exterior argentina, lo que incrementó todavía más la discusión en redes sociales. También fueron mencionadas Heidi Klum e Iggy Azalea por compartir mensajes celebrando la victoria española.
Streamers y marcas, en el ojo de la tormenta
Los streamers tampoco quedaron al margen. Ibai Llanos y El Xocas fueron criticados por realizar transmisiones en vivo con bromas dirigidas hacia Argentina durante la final. MrBeast, por su parte, publicó una reacción celebrando los goles de España, mientras que el DJ Diplo acompañó distintas historias con música relacionada con los festejos europeos.
Las empresas también pasaron a integrar el listado elaborado por los usuarios. La cuenta oficial de Duolingo publicó memes vinculados con la derrota argentina, una estrategia que provocó campañas impulsadas por usuarios que llamaban a desinstalar la aplicación como forma de protesta.
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