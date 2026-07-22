Se viralizó una "lista negra" de famosos que celebraron el triunfo de España sobre Argentina

Los actores y figuras de Hollywood, contra nosotros

La controversia también alcanzó a varias figuras de Hollywood. Samuel L. Jackson fue uno de los casos más difundidos luego de compartir una historia en la que calificó a Argentina como “el país más racista del mundo”. Esa publicación tuvo una enorme repercusión y derivó en miles de respuestas de usuarios argentinos.

Pedro Pascal también apareció entre los señalados debido a que habría dado "me gusta" a publicaciones similares a las compartidas por Jackson. A esa lista se agregaron Jesse Williams, Milo Manheim, Avan Jogia y el creador de contenido Owen Cooper, quienes fueron cuestionados por expresar públicamente su apoyo al seleccionado español durante la definición del Mundial.

Otro de los nombres que generó comentarios fue el del actor español Javier Bardem. Según las publicaciones viralizadas, vinculó la conquista deportiva de España con un mensaje relacionado con la causa palestina y realizó referencias a la política exterior argentina, lo que incrementó todavía más la discusión en redes sociales. También fueron mencionadas Heidi Klum e Iggy Azalea por compartir mensajes celebrando la victoria española.

Streamers y marcas, en el ojo de la tormenta

Los streamers tampoco quedaron al margen. Ibai Llanos y El Xocas fueron criticados por realizar transmisiones en vivo con bromas dirigidas hacia Argentina durante la final. MrBeast, por su parte, publicó una reacción celebrando los goles de España, mientras que el DJ Diplo acompañó distintas historias con música relacionada con los festejos europeos.

Las empresas también pasaron a integrar el listado elaborado por los usuarios. La cuenta oficial de Duolingo publicó memes vinculados con la derrota argentina, una estrategia que provocó campañas impulsadas por usuarios que llamaban a desinstalar la aplicación como forma de protesta.