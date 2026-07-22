Gran Hermano sorprendió con el regreso de ocho figuras históricas para revolucionar el juego
La producción del reality de Telefe volvió a apostar por una fórmula que promete alterar la convivencia. Los nuevos hermanitos deberán respetar estrictamente el aislamiento.
La nueva gala de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más impactantes de la temporada con el ingreso de ocho exjugadores que marcaron distintas etapas del reality. Se trata de participantes muy recordados por el público, que regresaron a la casa con una misión especial y volverán a convivir durante algunos días con los actuales competidores, quienes buscan alcanzar la gran final del certamen.
La sorpresa fue confirmada por Santiago del Moro durante la emisión del programa. El conductor explicó que los invitados no solo compartirán el día a día con los participantes de la edición 2026, sino que además tendrán la posibilidad de nominar, un detalle que puede modificar por completo el desarrollo del juego. También adelantó que abandonarán la casa de manera escalonada en los próximos días y que, al igual que el resto de los habitantes, no podrán romper el aislamiento.
Uno por uno, los 8 exparticipantes que entraron a Gran Hermano: Generación Dorada
ARIEL ANSALDO - “BIG ARI”
Entre los regresos más resonantes aparece Ariel Ansaldo, conocido popularmente como "Big Ari". El licenciado en Comunicación Social volvió a cruzar la puerta del reality por cuarta temporada consecutiva. Su primera participación fue en Gran Hermano 2022/23, donde protagonizó fuertes enfrentamientos con Walter "Alfa" Santiago y dejó momentos inolvidables, como el error en el que reveló una nominación frente a Maximiliano Giudici. Con el paso del tiempo logró una enorme popularidad en redes sociales y regresó en distintas oportunidades para cumplir misiones especiales dentro del programa.
JULIANA DÍAZ
Otra de las participantes que volvió es Juliana Díaz. Su paso por la décima edición quedó grabado en la historia del formato por haberse convertido en la primera expulsada del reality tras haber reingresado a la competencia. Aquel episodio continúa siendo uno de los contenidos más vistos del canal oficial de Gran Hermano en YouTube. Después de esa experiencia, desarrolló una carrera televisiva tanto en Argentina como en Ecuador.
DANIELA CELIS
Daniela Celis también forma parte del grupo que regresó. "Pestañela" fue una de las figuras más populares surgidas de Gran Hermano 2022/23 y su historia de amor con Thiago Medina trascendió el programa, ya que juntos formaron una familia con el nacimiento de sus hijas Laia y Aimé. Actualmente integra distintos ciclos de streaming y televisión, consolidándose como una de las exjugadoras con mayor presencia mediática.
JUAN PABLO DE VIGILI - “DEVI”
La lista continúa con Juan Pablo De Vigili, más conocido como "Devi". El correntino conquistó al público durante la edición anterior gracias a una personalidad muy particular y a una serie de situaciones que lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la temporada. Su participación estuvo marcada por momentos emotivos y por el ingreso de sus perros, que convivieron con los participantes.
SELVA PÉREZ
Selva Pérez también volvió a la competencia. La uruguaya irrumpió en la temporada pasada con un perfil extrovertido, múltiples discusiones y un estilo frontal que la llevó a convertirse en una de las protagonistas del ciclo. Su personalidad la impulsó hasta el quinto puesto del certamen y ahora buscará volver a generar impacto dentro de la casa.
ROMINA UHRIG
Otra histórica que regresa es Romina Uhrig. La exdiputada fue una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 2022/23, donde alcanzó el cuarto lugar y conformó una de las alianzas más recordadas junto a Daniela Celis y Julieta Poggio. Tras abandonar el reality desarrolló una importante carrera como panelista y ya había vuelto anteriormente para enseñarles a los participantes tareas vinculadas con la organización y la limpieza del hogar.
EMMANUEL VICH
El grupo se completa con Emmanuel Vich y Fabio Agostini. El cordobés fue subcampeón de la undécima temporada y ostenta un récord particular: es el participante que más votos negativos recibió de sus propios compañeros dentro del confesionario. Después de su paso por el programa retomó su carrera musical y atravesó importantes cambios en su vida personal.
FABIO AGOSTINI
Por su parte, el español Fabio Agostini ya conocía esta edición, ya que había ingresado anteriormente gracias al intercambio con La Casa de los Famosos. Ahora tendrá una nueva oportunidad para volver a ser protagonista en el reality más visto de la televisión argentina.
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