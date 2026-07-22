Gran Hermano sorprendió con el regreso de ocho figuras históricas para revolucionar el juego

Daniela Celis

JUAN PABLO DE VIGILI - “DEVI”

La lista continúa con Juan Pablo De Vigili, más conocido como "Devi". El correntino conquistó al público durante la edición anterior gracias a una personalidad muy particular y a una serie de situaciones que lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la temporada. Su participación estuvo marcada por momentos emotivos y por el ingreso de sus perros, que convivieron con los participantes.

SELVA PÉREZ

Selva Pérez también volvió a la competencia. La uruguaya irrumpió en la temporada pasada con un perfil extrovertido, múltiples discusiones y un estilo frontal que la llevó a convertirse en una de las protagonistas del ciclo. Su personalidad la impulsó hasta el quinto puesto del certamen y ahora buscará volver a generar impacto dentro de la casa.

ROMINA UHRIG

Otra histórica que regresa es Romina Uhrig. La exdiputada fue una de las grandes protagonistas de Gran Hermano 2022/23, donde alcanzó el cuarto lugar y conformó una de las alianzas más recordadas junto a Daniela Celis y Julieta Poggio. Tras abandonar el reality desarrolló una importante carrera como panelista y ya había vuelto anteriormente para enseñarles a los participantes tareas vinculadas con la organización y la limpieza del hogar.

EMMANUEL VICH

El grupo se completa con Emmanuel Vich y Fabio Agostini. El cordobés fue subcampeón de la undécima temporada y ostenta un récord particular: es el participante que más votos negativos recibió de sus propios compañeros dentro del confesionario. Después de su paso por el programa retomó su carrera musical y atravesó importantes cambios en su vida personal.

FABIO AGOSTINI

Por su parte, el español Fabio Agostini ya conocía esta edición, ya que había ingresado anteriormente gracias al intercambio con La Casa de los Famosos. Ahora tendrá una nueva oportunidad para volver a ser protagonista en el reality más visto de la televisión argentina.