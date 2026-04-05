Muna Pauls mostró a su novio por primera vez y sorprendió en redes

Además, también explicó por qué había decidido no mostrar el rostro de su pareja en un principio: "Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado. En cuanto a por qué no muestro su cara, es justamente por eso, porque él elige mantener su espacio y a mí me gusta respetarlo, no hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza. Igual, quien te dice… algún día lo van a conocer".