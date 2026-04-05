Muna Pauls mostró a su novio por primera vez y sorprendió en redes
La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls compartió imágenes junto a su pareja y dejó ver un costado más íntimo de su relación.
Después de mantener durante meses el perfil bajo en su vida amorosa, Muna Pauls decidió dar un paso más y presentó públicamente a su novio en redes sociales. La joven, hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, sorprendió a sus seguidores al compartir por primera vez fotos donde se los ve juntos.
La publicación fue realizada en su cuenta de Instagram, donde subió un collage con cuatro imágenes junto a su pareja y acompañó el posteo con una frase cargada de amor: “Mi amor, amor, amor. Te amo”. En pocas horas, la publicación superó los 14 mil “Me gusta” y se llenó de comentarios positivos.
En las fotos, ambos aparecen sonrientes y muy cercanos, reflejando la complicidad que construyeron en estos meses. Entre los mensajes de sus seguidores se destacaron frases como: "Hermosos", "Nos creció la niña gente.. Ya tiene novio", "Muna enamorada y hermosa" y “Más lindos no pueden ser”.
Tiempo atrás, la joven ya había hablado abiertamente sobre su relación, que comenzó con alguien de su entorno cercano. “La relación va increíble, mejor de lo que podría imaginar. Llevamos cinco meses y parece una vida entera”, había contado.
Además, también explicó por qué había decidido no mostrar el rostro de su pareja en un principio: "Yo soy muy para afuera, y él es muy para adentro. A mí me gusta compartir todo lo que vivo, lo que siento y él es todo lo contrario, mucho más perfil bajo, más reservado. En cuanto a por qué no muestro su cara, es justamente por eso, porque él elige mantener su espacio y a mí me gusta respetarlo, no hace falta hacer ruido para que algo sea real, lo nuestro está y eso alcanza. Igual, quien te dice… algún día lo van a conocer".
Con este gesto, Muna parece haber cambiado de postura y decidió compartir con su comunidad un momento especial de su vida personal.
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