"Barrabrava": quién es el reconocido cantante que se suma a la temporada 2 en Prime Video
La segunda temporada de la serie protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer regresa este 22 de mayo con nuevas incorporaciones. Los detalles.
El submundo de los paraavalanchas, las traiciones familiares y el delito organizado vuelve a encender las pantallas de la mano del streaming. La plataforma Prime Video terminó de confirmar de manera oficial el lanzamiento a nivel mundial de la segunda temporada de "Barrabrava", fijando la fecha de estreno para el próximo 22 de mayo de 2026. Para calmar la ansiedad de los seguidores, el reciente adelanto de la ficción sacudió las redes sociales al revelar una incorporación del todo impensada.
Se trata de Andrés Ciro Martínez, el emblemático cantante y líder de las bandas de rock nacional "Los Piojos" y "Ciro y Los Persas", quien hará su aparición en la serie en el rol de un abogado. La sorpresiva inclusión del músico no hace más que potenciar la apuesta de un elenco coral de primer nivel, ampliando notablemente el ecosistema dramático y delictivo que rodea al núcleo de los protagonistas en esta nueva entrega.
Este nuevo ciclo de episodios marca la vuelta a la cancha del equipo creativo que comanda Jesús Braceras, quien vuelve a ponerse la camiseta de la ficción cumpliendo las funciones de director, guionista y productor ejecutivo. La columna vertebral de la narración pondrá el foco nuevamente en la tormentosa relación entre los hermanos César, interpretado por Gastón Pauls, y El Polaco, encarnado por Matías Mayer, dos piezas fundamentales e históricas dentro de la hinchada brava del Club Atlético Libertad del Puerto.
De acuerdo a lo que adelanta la sinopsis oficial de la productora, el personaje de Mayer escalará posiciones hasta quedarse con el liderazgo total de la barra, una situación extrema que desatará una guerra interna feroz e instalará un eje de conflicto completamente inédito con su propio hermano. Para enriquecer esta trama repleta de matices, la producción anunció la llegada de un abanico de figuras que incluye a Gustavo Garzón, Liz Solari, Pablo Alarcón, Mónica Gonzaga, Cande Molfese, Miguel Ángel Rodríguez, Neo Pistea, Frijo, Ángelo Mutti Spinetta, Violeta Narvay y Mica Riera.
La primera temporada de la serie logró posicionarse con fuerza dentro del mercado audiovisual de la región gracias a un retrato social crudo, directo y sin concesiones de la realidad periférica. Conducida por los productores ejecutivos Ariel Tobi, Hernán Musaluppi y Santiago López, sumada a la labor de Lilia Scenna en producción y la codirección de Gabriel Nicoli, la tira cosechó un gran éxito reflejado en su destacada puntuación de 7,7 en la plataforma especializada IMDb. La excelente repercusión en diversos mercados de habla hispana aceleró de forma unánime su renovación contractual.
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