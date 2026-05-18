"Barrabrava": quién es el reconocido cantante que se suma a la temporada 2 en Prime Video

El submundo de los paraavalanchas, las traiciones familiares y el delito organizado vuelve a encender las pantallas de la mano del streaming. La plataforma Prime Video terminó de confirmar de manera oficial el lanzamiento a nivel mundial de la segunda temporada de "Barrabrava", fijando la fecha de estreno para el próximo 22 de mayo de 2026. Para calmar la ansiedad de los seguidores, el reciente adelanto de la ficción sacudió las redes sociales al revelar una incorporación del todo impensada.