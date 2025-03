Murió Antonio Gasalla: la llamativa reacción de Mónica Villa sobre una escena de "Esperando la Carroza"

"Fue un placer compartir esos días de filmación y después nos seguimos encontrando. Me llamaba por teléfono, me invitaba a la casa y hacíamos proyectos", añadió Mónica Villa. "Son esas cosas que no se ven, pero que uno sabe que compartió", agregó.

Sin embargo, cuando la periodista Luly Illbele le preguntó sobre cómo fue filmar juntos la famosa escena de "la mayonesa" en Esperando la Carroza, que se ha convertido en un ícono, la actriz se mostró fastidiosa y se negó a repetir la historia, dejando a todos atónitos.

"Lo conté millones de veces, no tengo ganas de repetirlo. Búsquenlo en los diarios", lanzó.

Villa diferenció a Gasalla de "muchos otros actores", a quienes calificó como "vagos", y destacó que él era "muy trabajador y trabajaba en exceso". Además, a la hora de dirigir, le gustaba tomar decisiones sobre el vestuario y la música. "Le gustaba meterse con todo", remarcó.

Respecto a la relación de amistad que mantenían, Villa subrayó que "tenían los mismos gustos", lamentó que hubo proyectos en los que Antonio no se involucró porque "no se atrevió y hubiera estado extraordinario", y aunque atraviesa la dolorosa pérdida de su gran amigo, prefiere quedarse con los logros de su carrera. "Tuvo una carrera completa", celebró.