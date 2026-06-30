Murió Daniel Melingo, célebre músico, compositor y cantante
El artista fue hallado sin vida en su vivienda por uno de sus hijos.
El multifacético músico, compositor y cantante Daniel Melingo murió este martes a los 68 años. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, fue hallado sin vida en el interior de su vivienda por uno de sus hijos.
Durante la década de 1980, Melingo dejó una huella imborrable en la escena del rock nacional participando en agrupaciones fundamentales como Los Abuelos de la Nada, Los Twist e integrando la banda de Charly García.
A partir de los '90, el músico dio un vuelco estético definitivo y se volcó de lleno al universo tanguero. En lugar de replicar la canción ciudadana de forma tradicional, construyó un alter ego bohemio y nocturno con una fuerte impronta teatral. Su propuesta exploró el lunfardo, las historias del hampa, el candombe y la mitología linyera, ganando un enorme prestigio tanto en Argentina como en Europa.
En aquella nueva faceta Melingo publicó discos solistas fundamentales para el género como Tangos bajos (1998), Maldito tango (2007), Linyera (2014) y Oasis (2020).
Durante el último tiempo, el célebre compositor se mantuvo activo al frente de su orquesta de tango de "madera y metales", con presentaciones constantes en salas prestigiosas como la Sala Sinfónica del CCK. Desarrolló una profunda revisión orquestal de su obra cumbre junto a grandes invitados de la música argentina, extendiendo sus shows hacia escenarios como el Teatro Coliseo.
Además, Melingo estrenó un documental enfocado en las raíces afrodescendientes de la música rioplatense y lanzó su propio vino Malbec cosechado en Mendoza, acompañado por un ensayo escrito por él mismo.
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