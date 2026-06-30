Murió Daniel Melingo, célebre músico, compositor y cantante

A partir de los '90, el músico dio un vuelco estético definitivo y se volcó de lleno al universo tanguero. En lugar de replicar la canción ciudadana de forma tradicional, construyó un alter ego bohemio y nocturno con una fuerte impronta teatral. Su propuesta exploró el lunfardo, las historias del hampa, el candombe y la mitología linyera, ganando un enorme prestigio tanto en Argentina como en Europa.