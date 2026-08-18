Maru Botana cumplió 57 años y festejó a lo grande: baile, mariachis y un enorme rogel
La cocinera celebró rodeada de sus hijos, su marido y amigos, en una noche llena de sorpresas, música y momentos familiares.
Maru Botana celebró sus 57 años con una fiesta que tuvo todos los ingredientes para convertirse en un recuerdo especial. La cocinera y empresaria reunió a familiares y amigos en su casa y disfrutó de una noche cargada de música, baile y sorpresas, en una celebración que tuvo como protagonistas a sus hijos y a algunos de sus seres queridos más cercanos.
La jornada comenzó con un regalo muy especial preparado por sus hijos. La galería principal de la casa apareció decorada con fotografías de distintas etapas de la vida de Maru, desde momentos de su infancia hasta imágenes de viajes y recuerdos familiares más recientes. Las fotos fueron colocadas en las ventanas y formaron una especie de mural que recorrió parte de su historia personal.
Al descubrir la sorpresa, la cocinera compartió su emoción en las redes sociales con una breve frase: “Linda sorpresa de mis pollitos”. El gesto de sus hijos marcó uno de los primeros momentos emotivos de una noche que después se transformaría en una verdadera fiesta.
Música, baile y una sorpresa inesperada para Maru Botana
Con familiares y amigos reunidos, la celebración rápidamente tomó ritmo. Maru, fiel a su personalidad divertida y descontracturada, pasó buena parte de la noche bailando junto a sus amigas y disfrutando de una selección musical que recorrió distintos estilos. Entre las canciones que sonaron estuvieron “Thriller”, de Michael Jackson, “Será que no me amas”, de Luis Miguel, y clásicos del rock nacional como “Buscando un símbolo de paz”, de Charly García, y “Brillante sobre el mic”, de Fito Páez.
Pero uno de los momentos más especiales llegó cuando apareció una banda de mariachis. El grupo sorprendió a la cumpleañera con una serenata y entonó “Las mañanitas”, además de otros clásicos de la música mexicana. Ella recibió el homenaje con una enorme sonrisa y compartió el momento junto a sus hijos y su marido. La presencia de los músicos se convirtió rápidamente en uno de los puntos centrales de la celebración y le dio un toque diferente a una fiesta que ya estaba cargada de emociones.
El rogel fue protagonista del cumpleaños
Como no podía ser de otra manera tratándose de una de las cocineras más reconocidas de la televisión argentina, la comida también tuvo un lugar destacado. Para el momento de soplar las velas, Maru eligió uno de sus postres preferidos: un enorme rogel.
La torta ocupó el centro de la mesa durante el tradicional momento de las velitas y permitió combinar una de las grandes pasiones de la cumpleañera con el festejo familiar. Rodeada por sus seres queridos, la cocinera disfrutó de una celebración en la que las pequeñas sorpresas terminaron siendo tan importantes como la fiesta en sí misma.
Después del cumpleaños, Maru compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió durante la jornada: “¡Agradecida y feliz hoy día de mi cumple! Gracias por el amor que me dan mi familia, mis amigos, mis chicos y chicas que trabajan conmigo y todos ustedes que me dan tanto cariño. Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos y fui muy feliz”.
El particular regalo de su hija Sofía Solá
Entre los regalos que recibió, uno de los que más llamó la atención fue el que le entregó su hija Sofía Solá. La joven apostó por una propuesta personalizada que combinó humor, afecto y una referencia directa a la relación entre madre e hija. El presente fue una remera diseñada especialmente para Maru. En el centro de la prenda aparecía una fotografía en blanco y negro de su rostro, mientras enviaba un beso, acompañada por su firma.
Debajo de la imagen podía leerse una frase que terminó de darle un tono especial al regalo: “…alguna vez tu hija o la hija de tu hija preguntarán por ella”. La ocurrencia de Sofía se sumó así a una noche en la que las sorpresas estuvieron presentes desde el comienzo. Entre el mural de fotografías, los mariachis, el rogel y los regalos personalizados, Maru tuvo un cumpleaños rodeada por las personas que más quiere.
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