Maru Botana cumplió 57 años y festejó a lo grande: baile, mariachis y un enorme rogel

El rogel fue protagonista del cumpleaños

Como no podía ser de otra manera tratándose de una de las cocineras más reconocidas de la televisión argentina, la comida también tuvo un lugar destacado. Para el momento de soplar las velas, Maru eligió uno de sus postres preferidos: un enorme rogel.

La torta ocupó el centro de la mesa durante el tradicional momento de las velitas y permitió combinar una de las grandes pasiones de la cumpleañera con el festejo familiar. Rodeada por sus seres queridos, la cocinera disfrutó de una celebración en la que las pequeñas sorpresas terminaron siendo tan importantes como la fiesta en sí misma.

Después del cumpleaños, Maru compartió un mensaje en sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño que recibió durante la jornada: “¡Agradecida y feliz hoy día de mi cumple! Gracias por el amor que me dan mi familia, mis amigos, mis chicos y chicas que trabajan conmigo y todos ustedes que me dan tanto cariño. Ayer mis hijos me hicieron un hermoso festejo de cumple, con sus amigos y fui muy feliz”.

El particular regalo de su hija Sofía Solá

Entre los regalos que recibió, uno de los que más llamó la atención fue el que le entregó su hija Sofía Solá. La joven apostó por una propuesta personalizada que combinó humor, afecto y una referencia directa a la relación entre madre e hija. El presente fue una remera diseñada especialmente para Maru. En el centro de la prenda aparecía una fotografía en blanco y negro de su rostro, mientras enviaba un beso, acompañada por su firma.

Debajo de la imagen podía leerse una frase que terminó de darle un tono especial al regalo: “…alguna vez tu hija o la hija de tu hija preguntarán por ella”. La ocurrencia de Sofía se sumó así a una noche en la que las sorpresas estuvieron presentes desde el comienzo. Entre el mural de fotografías, los mariachis, el rogel y los regalos personalizados, Maru tuvo un cumpleaños rodeada por las personas que más quiere.