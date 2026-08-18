Carmen Barbieri opinó sobre la serie de Moria Casán y sorprendió
Carmen Barbieri habló sobre la serie que repasa la vida de Moria Casán y se refirió a su vínculo actual con la diva, con quien protagonizó varios cruces.
La serie biográfica sobre Moria Casán generó una fuerte repercusión desde su estreno y, como era de esperarse, también despertó la reacción de distintas figuras que compartieron parte de la extensa trayectoria de la diva. Una de ellas fue Carmen Barbieri, quien habló sobre la producción y sorprendió por sus elogios hacia la protagonista.
Durante una entrevista con Puro Show, Carmen fue consultada sobre si ya había visto la ficción que recorre diferentes etapas de la vida y la carrera de Moria. Sin embargo, reconoció que todavía no tuvo la oportunidad de verla.
“No vi televisión, me dediqué a descansar”, explicó Barbieri, quien igualmente dejó en claro que conoce la repercusión que tuvo la producción desde su llegada a la plataforma.
“Por supuesto que me llama la atención, no se habla de otra cosa y está perfecto”, sostuvo la conductora. Y, lejos de mostrarse crítica, fue contundente al destacar la figura de la protagonista: “Se lo merece Moria, es la más grande”.
Carmen Barbieri habló de su relación con Moria Casán
Más allá de la serie, la conversación giró hacia el vínculo que mantienen actualmente las dos históricas figuras del espectáculo argentino. Carmen y Moria compartieron escenarios, programas de televisión y temporadas teatrales, pero también protagonizaron fuertes enfrentamientos mediáticos.
Consultada sobre cómo está hoy su relación con la diva, Barbieri fue clara: “Estamos bien, ningún problema”. Incluso, dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar junto a Moria. “Me encantaría”, respondió cuando le preguntaron si aceptaría compartir nuevamente un proyecto con ella.
La declaración adquiere especial relevancia por la historia que ambas tienen dentro del espectáculo. Durante años fueron protagonistas de distintos cruces, especialmente durante su paso por programas vinculados al mundo del espectáculo y el entretenimiento.
La mirada de Carmen sobre los viejos enfrentamientos
Barbieri también se refirió a cómo observa actualmente aquellas diferencias que tuvo con Moria y aseguró que el paso del tiempo modificó su manera de interpretar determinadas situaciones. “Estoy grande, las cosas a las que antes les daba importancia ahora no son parte de mi vida”, expresó.
En ese sentido, recordó que muchas de las discusiones entre ambas surgían a partir de comentarios de Moria a los que ella respondía. Sin embargo, dejó claro que hoy prefiere mirar esos episodios con otra perspectiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario