Carmen Barbieri opinó sobre la serie de Moria Casán y sorprendió

Consultada sobre cómo está hoy su relación con la diva, Barbieri fue clara: “Estamos bien, ningún problema”. Incluso, dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar junto a Moria. “Me encantaría”, respondió cuando le preguntaron si aceptaría compartir nuevamente un proyecto con ella.

La declaración adquiere especial relevancia por la historia que ambas tienen dentro del espectáculo. Durante años fueron protagonistas de distintos cruces, especialmente durante su paso por programas vinculados al mundo del espectáculo y el entretenimiento.

La mirada de Carmen sobre los viejos enfrentamientos

Barbieri también se refirió a cómo observa actualmente aquellas diferencias que tuvo con Moria y aseguró que el paso del tiempo modificó su manera de interpretar determinadas situaciones. “Estoy grande, las cosas a las que antes les daba importancia ahora no son parte de mi vida”, expresó.

En ese sentido, recordó que muchas de las discusiones entre ambas surgían a partir de comentarios de Moria a los que ella respondía. Sin embargo, dejó claro que hoy prefiere mirar esos episodios con otra perspectiva.