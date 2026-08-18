Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo

Se viene la Universidad del Perreo

Las materias de la Universidad del Perreo

Aunque todavía no se difundió una propuesta académica completa, ya se conocieron algunos de los nombres de las materias que formarán parte de la institución.

Entre ellas aparecen Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow, una combinación que rápidamente generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. La propuesta apunta a abordar el género desde diferentes perspectivas y presenta al perreo como una disciplina cultural, artística y científica.

Cuándo comenzará y dónde estará

La sede principal de la Universidad del Perreo estará ubicada en Cayey, Puerto Rico. Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa inicial y los interesados pueden completar un formulario de preadmisión. Todavía no fueron informados todos los detalles sobre las carreras, la fecha exacta del comienzo de las clases ni el funcionamiento académico de la institución.

Desde la organización anticiparon que próximamente habrá más novedades. En la presentación del proyecto, Wisin resumió el objetivo de la iniciativa con una contundente frase: “Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece”.