Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo
El cantante puertorriqueño sorprendió al anunciar la creación de una institución dedicada al estudio y la preservación del reguetón.
Wisin sorprendió a sus seguidores con un anuncio tan inesperado como particular: el cantante puertorriqueño confirmó la creación de la Universidad del Perreo (UDP), una institución que tendrá como objetivo estudiar, preservar y difundir la historia y la cultura del reguetón.
El artista realizó el anuncio este lunes 17 de agosto, después de más de tres décadas de trayectoria en la música urbana. Según explicó, tomó la decisión a partir de la necesidad de poner en valor el movimiento que nació en las calles de Puerto Rico y terminó convirtiéndose en un fenómeno musical a nivel mundial.
“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, expresó Wisin.
“Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”, agregó.
Finalmente, el músico presentó oficialmente el proyecto: “Es por eso que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)”.
Las materias de la Universidad del Perreo
Aunque todavía no se difundió una propuesta académica completa, ya se conocieron algunos de los nombres de las materias que formarán parte de la institución.
Entre ellas aparecen Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow, una combinación que rápidamente generó todo tipo de reacciones en las redes sociales. La propuesta apunta a abordar el género desde diferentes perspectivas y presenta al perreo como una disciplina cultural, artística y científica.
Cuándo comenzará y dónde estará
La sede principal de la Universidad del Perreo estará ubicada en Cayey, Puerto Rico. Por el momento, el proyecto se encuentra en una etapa inicial y los interesados pueden completar un formulario de preadmisión. Todavía no fueron informados todos los detalles sobre las carreras, la fecha exacta del comienzo de las clases ni el funcionamiento académico de la institución.
Desde la organización anticiparon que próximamente habrá más novedades. En la presentación del proyecto, Wisin resumió el objetivo de la iniciativa con una contundente frase: “Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario