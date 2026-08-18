Murieron Mathilde Favier, histórica relacionista pública de Dior, y su marido en un accidente

“Mathilde amaba la vida con pasión. Con el fallecimiento de Mathilde, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y valentía despertaban admiración. Extrañaremos muchísimo su sonrisa y su talento. Hoy me siento profundamente triste; mis pensamientos están muy presentes con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus muchos amigos y su equipo, al que quería tanto”, escribió.

También Jonathan Anderson, actual director de todas las colecciones de Dior, se sumó a las expresiones de dolor por la muerte de la especialista. “Hemos perdido a la persona más amable, generosa y feliz. Te vamos a extrañar profundamente. Mis pensamientos están con tu familia”, manifestó.

Quién era Mathilde Favier, una figura vinculada al mundo de las celebridades

Favier había nacido dentro de una familia vinculada al mundo de la moda. Era sobrina de Gilles Dufour, reconocido estilista y director artístico que tuvo una extensa trayectoria en algunas de las principales casas de la industria. Su vínculo con ese ambiente comenzó justamente a través de su tío. Con el paso de los años, trabajó en diferentes publicaciones relacionadas con la moda y posteriormente pasó por Prada, etapa en la que descubrió su verdadera vocación: las relaciones públicas.

En Dior desarrolló una carrera marcada por su capacidad para generar vínculos entre la marca y las principales figuras internacionales. Una de sus especialidades era trabajar con las embajadoras de la firma y construir las primeras filas de los desfiles, donde suelen concentrarse las celebridades y personalidades más importantes.

Su agenda también estaba estrechamente vinculada con el jet set europeo. Entre sus amistades se encontraba Carla Bruni, con quien mantenía una relación cercana. La influencia de Favier dentro de la moda no se limitaba a su trabajo en Dior. Su conocimiento de los códigos sociales de París y su relación con figuras internacionales la convirtieron en una presencia habitual en desfiles, festivales y grandes eventos vinculados al lujo.

En 2024 decidió mostrar una faceta más personal con la publicación de Living Beautifully in Paris, un libro en el que reunió lugares, recuerdos y experiencias de su vida en la capital francesa.