Murió el histórico periodista Tico Rodríguez Paz a los 85 años
Reconocido por su trabajo en radio y televisión, su legado será recordado en un responso en el Cementerio de la Chacarita.
Este viernes 8 de agosto se confirmó el fallecimiento de Tico Rodríguez Paz, destacado periodista, locutor y notero argentino, a los 85 años. La noticia fue difundida por Pablo Montagna, conductor del programa "Pasamontagna" en Radio Rivadavia, quien expresó sus condolencias y resaltó la trayectoria del comunicador.
Tico Rodríguez Paz fue una figura emblemática en los medios argentinos, particularmente recordado por su paso por Canal 13, donde participó en programas icónicos como "Mónica Presenta", junto a referentes como Mónica Cahen D'Anvers y César Mascetti. Además, trabajó en Radio Splendid y en su etapa final se desempeñó en la TV Pública.
Nacido el 4 de agosto de 1940, Rodríguez Paz dejó una huella imborrable en el periodismo audiovisual nacional. Según fuentes oficiales, el responso en su memoria se llevará a cabo el sábado 9 de agosto a las 14:15 horas en el Cementerio de la Chacarita, con ingreso por Jorge Newbery, donde colegas, familiares y amigos podrán despedirlo.
Su hijo menor, Juan Rodríguez Paz, compartió la noticia con un sentido mensaje en el que relató la última etapa de la salud de su padre: “Tico tenía Alzheimer y se fue complicando. Hace casi 20 días lo internaron por una neumonía, la cual superó, pero se agravó con un virus y una complicación urinaria. Y esta mañana falleció”.
El fallecimiento de Tico Rodríguez Paz representa la pérdida de una voz histórica del periodismo argentino, cuyo legado será recordado por generaciones de trabajadores de prensa y espectadores.
