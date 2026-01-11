Murió Gastón Leandro, reconocido músico e ícono de la noche de Mar del Plata

En los últimos años, su vínculo con la actividad pública se había estrechado gracias a su labor en el área técnica de sonido dentro del Concejo Deliberante de la Municipalidad, donde era muy apreciado por sus compañeros de tareas.

Uno de los hitos que definieron su trayectoria fue su cercanía con las leyendas del rock nacional. En sus archivos personales y redes sociales, el músico atesoraba registros de momentos compartidos sobre el escenario con figuras de la talla de Charly García y Pappo, encuentros que daban cuenta de su calidad técnica y de su inserción en el ecosistema artístico argentino.

Su partida física generó una inmediata ola de mensajes de condolencias por parte de colegas, amigos y seguidores que lo recordaron como un trabajador incansable de la cultura.