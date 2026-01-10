Sorpresa: el Balneario más famoso de Mar del Plata cumple 40 años y promete mantener los precios en 2027

Augusto Digiovanni Augusto Digiovanni, Balneario 12 de Mar del Plata

“Hay familias que vienen hace décadas y crecieron con el balneario. Nuestro compromiso es que puedan seguir haciéndolo”, remarcó.

Previsibilidad, servicios y un aniversario con mirada a largo plazo en Mar del Plata

Con cuatro décadas de trayectoria, el Balneario 12 se consolidó como uno de los establecimientos emblemáticos de Punta Mogotes, con foco en infraestructura, servicios y propuestas recreativas.

En ese marco, el anuncio de precios sostenidos aparece como una señal diferenciadora dentro de una temporada marcada por un consumo más selectivo y decisiones de gasto más cuidadosas.

Digiovanni adelantó además que el aniversario estará acompañado por mejoras en servicios y nuevas propuestas para los visitantes a lo largo del año.