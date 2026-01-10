Sorpresa: el Balneario más famoso de Mar del Plata cumple 40 años y promete mantener los precios en 2027
El dueño del Balneario 12 de Mar del Plata sorprendió en plena temporada al asegurar que por el 40° aniversario “el regalo será para la gente”.
El Balneario 12 de Punta Mogotes, de la ciudad de Mar del Plata, cumple 40 años y su dueño, el empresario Augusto Digiovanni, sorprendió con un anuncio dirigido a los clientes en plena temporada de verano: aseguró que la idea para celebrar el aniversario es que “el regalo sea para la gente” y adelantó que el objetivo es mantener en 2027 los mismos precios de 2026.
Digiovanni destacó la trayectoria del complejo y explicó que la decisión se enmarca en una política de tarifas previsibles en un contexto de fuerte dispersión de precios en el sector turístico.
“Los 40 años del Balneario 12, el regalo va a ser para la gente. Me animo a decir que en 2027 vamos a estar en condiciones de mantener los precios de 2026, que fueron casi los mismos de 2025”, afirmó el empresario, en una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas.
“Queremos sostener al público que nos acompaña desde hace años”
Digiovanni señaló que la medida apunta a cuidar a la clientela histórica del balneario y fortalecer el vínculo con quienes eligen Punta Mogotes temporada tras temporada.
Según planteó, la estrategia prioriza la fidelidad del público por sobre los aumentos oportunistas asociados a los picos de demanda.
“Hay familias que vienen hace décadas y crecieron con el balneario. Nuestro compromiso es que puedan seguir haciéndolo”, remarcó.
Previsibilidad, servicios y un aniversario con mirada a largo plazo en Mar del Plata
Con cuatro décadas de trayectoria, el Balneario 12 se consolidó como uno de los establecimientos emblemáticos de Punta Mogotes, con foco en infraestructura, servicios y propuestas recreativas.
En ese marco, el anuncio de precios sostenidos aparece como una señal diferenciadora dentro de una temporada marcada por un consumo más selectivo y decisiones de gasto más cuidadosas.
Digiovanni adelantó además que el aniversario estará acompañado por mejoras en servicios y nuevas propuestas para los visitantes a lo largo del año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario