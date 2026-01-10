Tensión en Mar del Plata por la visita de Patricia Bullrich: "Nefasta, vos sí que sos la casta"
Pese al impactante operativo de seguridad, manifestantes se concentraron para repudiar a la senadora y expresarse contra la reforma laboral.
En su nuevo rol como jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich llegó este sábado la ciudad de Mar del Plata para una recorrida por la calle y para debatir con ellos el proyecto de la reforma laboral que Javier Milei espera tener aprobada en febrero de 2026, pero fue recibida entre abucheos y un fuerte repudio.
La agenda de verano de la senadora oficialista incluye política al sol en "La Feliz" en plena temporada de vacaciones, donde esperaba reunirse con representantes de diversos sectores sociales y económicos para "vender" las ideas de la reforma laboral.
"Estoy en Mar del Plata. Qué ciudad impresionante, llena de gente, un turismo que no para de crecer, espectáculos nacionales e internacionales y pymes y empresas que invierten y generan oportunidades. Qué lindo verla así, con tantos disfrutándola y con un crecimiento gigante", escribió la exministra de Seguridad en sus redes sociales a su llegada a la ciudad.
Pese al entusiasmo de Bullrich, y en medio de un impactante operativo de seguridad, fue "bienvenida" con una concentración de manifestantes que cantaron contra ella y portaron carteles con consignas contrarias a la reforma laboral.
"Fuera, fuera, fuera, Bullrich, fuera" y "Bullrich, nefasta, vos sí que sos la casta", cantaron los manifestantes en las inmediaciones del Torreón del Monje.
Según había trascendido, la cita de este sábado en la tarde era en la confitería en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galindez) y contaba con la presencia del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Allí se concentraron unos cuantos manifestantes para expresarse contra la exfuncionaria.
En este marco, durante una nota en vivo con C5N, la actriz Charo López sostuvo uno de los carteles contra el Gobierno por la reforma laboral. Mientras una manifestante hablaba con Diego Costa, la artista se sumaba al reclamo.
