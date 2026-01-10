Tensión en Mar del Plata por la visita de Patricia Bullrich: "Nefasta, vos sí que sos la casta"

bullrich casta

Según había trascendido, la cita de este sábado en la tarde era en la confitería en el Torreón del Monje (Paseo Jesús de Galindez) y contaba con la presencia del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Allí se concentraron unos cuantos manifestantes para expresarse contra la exfuncionaria.

En este marco, durante una nota en vivo con C5N, la actriz Charo López sostuvo uno de los carteles contra el Gobierno por la reforma laboral. Mientras una manifestante hablaba con Diego Costa, la artista se sumaba al reclamo.

image