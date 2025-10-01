Murió José Andrada, recordado actor de "Los Simuladores"

En cuanto a su paso por el cine, Andrada actuó en numerosas películas que forman parte del patrimonio fílmico nacional. Entre ellas se destacan Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra, La noche de los lápices, Pobre mariposa, Johnny Tolengo, el majestuoso, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Esperando la carroza, Correccional de mujeres, Las esclavas, Bairoletto, Funes, un gran amor, La amiga, A oscuras, Después de la tormenta y La ciudad oculta, entre muchas otras.

El reconocimiento a su labor llegó formalmente en 2010, cuando la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación le otorgaron el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, durante una ceremonia celebrada en el Anexo del Congreso. En esa misma edición también fueron distinguidos colegas como Mario Alarcón, Graciela Pal, Raúl Taibo, Edda Díaz, Rosa Blanca Gómez, Jorge López Vidal, Gloria Montes, Ricardo Morán, José “Pepe” Parlanti y Nelly Prince.