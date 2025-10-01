Vicky Xipolitakis destrozó a Javier Naselli a casi cinco meses del reencuentro con su hijo Salvador Uriel

Luego Vicky manifestó: “Yo no quiero exponer a mi hijo Salvador que ya está grande y le hace mal esto. Hay que tener respeto por él. Yo actúo en la Justicia que es donde tengo que hacerlo”.

Y concluyó: “En algún momento todo se acomodará y él cumplirá. La realidad es que no hay novedades por el momento de la situación”.

La cifra que Vicky Xipolitakis pedía a su ex para cuota alimentaria

Días después del encuentro público de Victoria Xipolitakis y Javier Naselli en el marco de la revinculación del financista con Salvador, el hijo de seis años que tienen en común, se filtró el millonario monto de cuota alimentaria que Naselli abona cada mes por la crianza del menor.

“Naselli le paga 3.000 dólares por mes”, reveló Fernanda Iglesias en Puro Show, dejando al descubierto una cifra que no tardó en convertirse en tendencia.

Según la panelista, ese no era el monto que pretendía la mediática: “Ella quería 15.000 dólares, pero él le paga 3.000”, aseguró.