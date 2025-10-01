Vicky Xipolitakis destrozó a Javier Naselli a casi cinco meses del reencuentro con su hijo Salvador Uriel
En medio del proceso de revinculación con su hijo, el empresario estaría incumpliendo con lo que acordaron en la Justicia.
Hace cinco meses, Vicky Xipolitakis y Javier Naselli se reencontraron cuando el empresario tuvo la posibilidad de verlo a su hijo Salvador Uriel y en ese momento parecía que todo cambiaría pero con el correr de tiempo podemos asegurar que todo está igual que antes.
Sin embargo, Juan Etchegoyen contactó a la mediática que le dio precisiones de cómo es la situación luego de ese momento que se vivió a principios de mayo de este año y reveló que aún sigue con el problema judicial por la cuota alimentaria de su hijo con su ex pareja.
“Yo hablé con Vicky que siempre es muy generosa conmigo y obviamente no me puede dar detalle de lo judicial pero si me da algunas sensaciones de cómo está el tema y la verdad es que es muy angustiante el panorama”, contó el periodista.
“Es parte de su violencia incumplir con la cuota alimentaria y la revinculación se está haciendo con los psicólogos, trabajan por ambos por separados hasta que puedan juntarse cuando ellos lo digan”, empezó diciendo la panelista de Telefe.
Luego Vicky manifestó: “Yo no quiero exponer a mi hijo Salvador que ya está grande y le hace mal esto. Hay que tener respeto por él. Yo actúo en la Justicia que es donde tengo que hacerlo”.
Y concluyó: “En algún momento todo se acomodará y él cumplirá. La realidad es que no hay novedades por el momento de la situación”.
La cifra que Vicky Xipolitakis pedía a su ex para cuota alimentaria
Días después del encuentro público de Victoria Xipolitakis y Javier Naselli en el marco de la revinculación del financista con Salvador, el hijo de seis años que tienen en común, se filtró el millonario monto de cuota alimentaria que Naselli abona cada mes por la crianza del menor.
“Naselli le paga 3.000 dólares por mes”, reveló Fernanda Iglesias en Puro Show, dejando al descubierto una cifra que no tardó en convertirse en tendencia.
Según la panelista, ese no era el monto que pretendía la mediática: “Ella quería 15.000 dólares, pero él le paga 3.000”, aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario