Netflix estrenó el tráiler de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro
El proyecto soñado del cineasta ya tiene fecha de estreno, tráiler y arte oficial. Conocé todos los detalles antes de su lanzamiento.
El aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro, en conjunto con Netflix, revelaron el nuevo tráiler de su largamente esperado proyecto: una adaptación de Frankenstein, la icónica novela de Mary Shelley. Tras conseguir su tercer premio Óscar con Pinocho, Del Toro vuelve a asociarse con Netflix para llevar a la pantalla su visión definitiva de este mito literario.
La historia es universal: un científico atormentado por su ego decide desafiar a la naturaleza al crear vida, sin medir las devastadoras consecuencias de su experimento. El resultado es una criatura monstruosa que terminará por devorar todo a su paso, incluyendo la existencia de su propio creador.
Para esta versión del clásico Frankenstein o el moderno Prometeo, Del Toro reunió un reparto de primer nivel. El trío protagonista estará formado por Oscar Isaac (Ex Machina) como Frankenstein, el atormentado científico; Jacob Elordi (Saltburn) como su trágica creación; y Mia Goth (Pearl) en un papel clave. La lista de grandes nombres continúa con Felix Kammerer (Sin novedad en el frente), Lars Mikkelsen (Ahsoka), David Bradley (saga Harry Potter), Christian Convery (Sweet Tooth), Charles Dance (Juego de tronos) y Christoph Waltz (Malditos bastardos).
La obsesión de Del Toro con este relato se remonta a más de una década. En 2010, ya había declarado: "Mi novela favorita del mundo es Frankenstein". El cineasta siente un vínculo especial con la autora del siglo XIX, Mary Shelley: "La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley, y ha seguido siendo una figura tan importante en mi vida como si fuera de mi familia. Y tantas veces cuando quiero rendirme, cuando pienso en rendirme, cuando la gente me dice que soñar con las películas y las historias que sueño son imposibles, pienso en ella".
La criatura de Jacob Elordi se distancia del icónico monstruo de cabeza cuadrada y tornillos que el estudio Universal inmortalizó en los años treinta. Originalmente, el papel del monstruo estaba destinado a Andrew Garfield, pero el actor tuvo que abandonar el proyecto por problemas de agenda derivados del parón provocado por las huelgas de Hollywood en 2023. Esto supuso un nuevo revés para Del Toro, quien ya había visto frustrado su deseo de llevar a la pantalla el mito de Mary Shelley en otras ocasiones.
Cuando la producción parecía desmoronarse a pocas semanas de comenzar, apareció Jacob Elordi. Sus 1,90 metros de estatura le dieron una ventaja física sobre Garfield, que mide 1,70 metros. El cineasta no ocultó su entusiasmo en una entrevista para Vanity Fair: "Jacob es el actor perfecto para la criatura y tenemos una conexión sobrenaturalmente buena".
Tráiler oficial de Frankenstein
Fecha de estreno de Frankenstein:
En cines el 23 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre.
