Netflix estrenó el tráiler de "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro

La obsesión de Del Toro con este relato se remonta a más de una década. En 2010, ya había declarado: "Mi novela favorita del mundo es Frankenstein". El cineasta siente un vínculo especial con la autora del siglo XIX, Mary Shelley: "La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley, y ha seguido siendo una figura tan importante en mi vida como si fuera de mi familia. Y tantas veces cuando quiero rendirme, cuando pienso en rendirme, cuando la gente me dice que soñar con las películas y las historias que sueño son imposibles, pienso en ella".

La criatura de Jacob Elordi se distancia del icónico monstruo de cabeza cuadrada y tornillos que el estudio Universal inmortalizó en los años treinta. Originalmente, el papel del monstruo estaba destinado a Andrew Garfield, pero el actor tuvo que abandonar el proyecto por problemas de agenda derivados del parón provocado por las huelgas de Hollywood en 2023. Esto supuso un nuevo revés para Del Toro, quien ya había visto frustrado su deseo de llevar a la pantalla el mito de Mary Shelley en otras ocasiones.

Cuando la producción parecía desmoronarse a pocas semanas de comenzar, apareció Jacob Elordi. Sus 1,90 metros de estatura le dieron una ventaja física sobre Garfield, que mide 1,70 metros. El cineasta no ocultó su entusiasmo en una entrevista para Vanity Fair: "Jacob es el actor perfecto para la criatura y tenemos una conexión sobrenaturalmente buena".

Tráiler oficial de Frankenstein

Fecha de estreno de Frankenstein:

En cines el 23 de octubre y en Netflix el 7 de noviembre.