La noticia causó impacto entre quienes seguían su trayectoria. Además de su trabajo frente a las cámaras, Broadway había construido un recorrido profesional ligado al béisbol y, en sus últimos años, se había dedicado a transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Del béisbol profesional a su carrera como actor: quién era Lance Broadway

Antes de incorporarse a la industria audiovisual, Lance Broadway se destacó como jugador de béisbol. Nació el 20 de agosto de 1983 en Bryan, Texas, y consiguió dar un importante paso en su carrera deportiva cuando fue elegido por los Chicago White Sox en la primera ronda del draft de 2005.

Su recorrido incluyó un debut en las Grandes Ligas en 2007 y un posterior paso por los New York Mets. En total, disputó 27 encuentros en la MLB, antes de ponerle fin a su etapa como deportista profesional en 2009.

Tiempo después decidió explorar otro ámbito y comenzó a trabajar como actor. Su debut cinematográfico llegó en 2013, con Olympus Has Fallen (Ataque a la Casa Blanca), película encabezada por Gerard Butler y Morgan Freeman.

A partir de entonces, formó parte de diferentes producciones televisivas, entre ellas Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer, Kevin From Work, Saint George y Colony. Esta última significó su aparición más reciente en televisión, en 2017.

En una etapa posterior, Broadway volvió a acercarse al deporte, aunque desde otro lugar: se instaló en Texas para trabajar como entrenador de jóvenes beisbolistas. Allí acompañó la formación de nuevos jugadores y se ganó el reconocimiento de distintas familias y personas vinculadas a la actividad.

Su trayectoria estuvo marcada por dos mundos muy distintos, el béisbol y la actuación, en los que logró desarrollar diferentes etapas de su vida profesional.